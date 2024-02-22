İLAN T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/299 Esas

Davacı, HATİCE ŞENEL tarafından davalı ELİF ÇALIŞKAN (T.C 50461264312), dahili davalı SEVGİ TOKMAK (T.C 10784587932) ve diğerleri aleyhine İzmir İli Menderes İlçesi Bulgurca Mahallesi 216 Ada 12 Parsel sayılı taşınmazla ilgili tapu iptal tescil talebine ilişkin açılan davada; Elif Çalışkan ve Sevgi Tokmak'a tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesi tebliğ edilememiş bu sebeple ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan davalı Elif Çalışkan ve Dahili Davalı Sevgi Tokmak'a ilanen tebliği ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, AYRICA ilanın tebliğinden itibaren HMK 122, 126, 129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunulması hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29-31 maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01989337

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