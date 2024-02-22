T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/458
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmirili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi
ADA NO : 41578
PARSEL NO : 12
YÜZÖLÇÜMÜ : 12 m
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ALAATTİN CANKARAOĞLU-12443523756
2- DURSUN CANKARAOĞLU-12434524038
3- ERDEM CANKARAOĞLU-12431524192
4- SELİME AKTAŞ-13367614674
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/12/2022tarih 03.01.1132 sayılı Encümen Kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/458 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.01/11/2023
Basın No: ILN01988786
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