T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/458

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmirili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi

ADA NO : 41578

PARSEL NO : 12

YÜZÖLÇÜMÜ : 12 m

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ALAATTİN CANKARAOĞLU-12443523756

2- DURSUN CANKARAOĞLU-12434524038

3- ERDEM CANKARAOĞLU-12431524192

4- SELİME AKTAŞ-13367614674

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/12/2022tarih 03.01.1132 sayılı Encümen Kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/458 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.01/11/2023

Basın No: ILN01988786

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