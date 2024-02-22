T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/19 Esas Konu : Gaiplik ilanı

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, İstiklal (Hacıhüsrev)Mahallesinin, Sahaf Çeşmesi Sokağı, 1621 ada, 31 parsel sayılı vasıflı taşınmazın İbrahim kızı Faika, Habibe Huriye, Salim kızı Zehra, Hafize Hacer, Cemal, Rıza, Haydar, Emine Huriye, Mehmet kızı Emine, Penbe, Nazif kızı Nihal, Nazif kızı Ayşe, Nazif kızı Ramise, Nazif oğlu Adil, Nazif oğlu Hilmi, Nazif oğlu Muharrem, Fatma, Kadri oğlu Sabri, Kadri oğlu Nail', Hakkı kızı Lütfiye', Sıdıka ve Kadri kızı Kadriye adına kayıtlı olduğu, İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/971 esas, 2013/67 karar sayılı dosyası ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kayyım tayin edildiği, bu taşınmazın kayyımla idare süresinin 10 yılı doldurmuş olduğu,

Yukarıda adı sayılan taşınmaz maliklerinin gaipliğine karar verilmek suretiyle adlarına kayıtlı bulunan taşınmaz hisselerinin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. Maddesi gereğince Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi, Kayyım hesabında bulunan 49.233,09 TL'nin Hazine hesabına aktarılması talebiyle açılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazın malikleri İbrahim kızı Faika'nın, Habibe Huriye'nin, Salim kızı Zehra'nıni Hafize Hacer'in Cemal'in, Rıza'nın, Haydar'ın, Emine Huriye'nin, Mehmet kızı Emine'nin, Penbe'nin, Nazif kızı Nihal'in, Nazif kızı Ayşe'nin, Nazif kızı Ramise'nin, Nazif oğlu Adil'in, Nazif oğlu Hilmi'nin, Nazif oğlu Muharrem'in, Fatma'nın, Kadri oğlu Sabri'nin Kadri oğlu Nail'in, Hakkı kızı Lütfiye'nin, Sıdıka'nın ve Kadri kızı Kadriye'nin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2024/19 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 23/01/2024

Basın No: ILN01988977

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