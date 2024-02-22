İLAN BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2013/976 Esas

KARAR NO : 2017/663

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davası sonunda;

Davanın Kabulü ile; Bartın İli, Merkez İlçesi, Tuna Mahallesi, 61 ada 4 parsel sayılı taşınmazdaki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, dava konusu taşınmazda yapılacak satışın 2004 sayılı İİK'nun 123-136 maddeleri gereği UMUMA AÇIK ARTIRMA YOLUYLA YAPILMASINA,taşınmazın satışı sonunda elde edilecek bedelin tapu kaydındaki payları ve veraset ilamındaki hisseler oranında ortaklara ödenmesine, satış işlemlerini yürütmek üzere Bartın Sulh Hukuk mahkemesine Yazı İşleri Müdürü'nün görevlendirilmesine,taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında harcın tapu kaydındaki payları oranında HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

Dair, karar verilmiş olup daha önce dava dilekçesi ve duruşma günü kendisine ilan yoluyla tebliğ edilen davalı Osman kızı 1978 d.lu SERDA MESSERE adına kararın ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01988284

#ilan.gov.tr