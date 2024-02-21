İ L A N

T.C.

ŞABANÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/214 Esas

Konu : gaiplik ilanı Davacı , RAMAZAN BÖCEK ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaiplik kararı istenilen Çankırı ili Orta ilçesi Merkez Mah/köy nüfusuna kayıtlı babası İsmail BÖCEK hakkında ilgisi bulunan kimseleri 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri için TMK 33/2-3 maddeleri gereğince (Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.) ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01985961

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