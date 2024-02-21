T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/352 Esas

KARAR NO : 2023/694

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2023 tarihli ilamı ile TCK 125/1. mad. gereğince sanık Rüstem Kaymakçı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar verildiği,müşteki Ali ve Fadime oğlu, 07/04/1992 doğ. Giresun, Alucra, Suyurdu mah/köy nüfusuna kayıtlı müşteki ERDEM CIBIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile sanık müdafiinin itiraz dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ edildiği tarihten sonra 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 20.02.2024

Basın No: ILN01988681

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