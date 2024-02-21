İSTANBUL 13. İCRA CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2017/851

MÜŞTEKİ : EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. İLHAN ÖZDAMAR

SANIK : DMITRIY FYODOROVICH DIMOV

( Bulgaristan Uyruklu Pasaport No:383***557)

DAVA : Çizmeci Lojistik ve Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi yetkilisi sanığın Anadolubank Sefaköy Şubesine ait 25.09.2017 keşide tarihli 38.850,00-TL bedelli 8272138 seri nolu çekin karşılıksız olması nedeniyle 5941 sayılı yasaya göre çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan men edilmesi ve 5941 sayılı çek kanunun 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılması talep ve dava edilmektedir.

CMK'nun 195 ve İİK'nun 349/5 maddeleri uyarınca mazeretiniz olmadığı halde duruşmada bizzat hazır bulunmadığınız veya müdafi göndermediğiniz taktirde, yokluğunuzda duruşma yapılarak yargılamaya devam edileceği, muhakemenin gıyabınızda görülerek yokluğunuzda karar verileceği tebliğ ve ilan olunur.

DURUŞMA GÜNÜ : 06.06.2024

SAAT : 10:45

Basın No: ILN01988492

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