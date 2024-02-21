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DEVREKANİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:05 Güncelleme 22 Şubat 2024, 00:14
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 22 Şubat 2024, 00:14

İ L A N

T.C.

DEVREKANİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

2023/277 ESAS

Mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında Kastamonu İli, Devrekani İlçesi, Çatak Mahallesi/Köyü, Cilt no: 27, Hane no: 63, BSN: 33'de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Seyran'dan olma, 15/06/1945 doğumlu, 423*****042 T.C. Numaralı Gülgez BARUT hakkında gaiplik kararı verilmesi talep olunmuştur. Gülgez BARUT'un hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hakkında bilgisi olanların, Türk Medeni Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN01985842

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