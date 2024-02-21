T.C. DERELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
SAYI: 2023/244 ESAS
Aşağıda açık kimliği bulunan ve kendisinden haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
Gaip Tc kimlik no :22828894272 Adı soyadı : Ali- Baba adı : Hüseyin Ana adı : Fatma Doğum tarihi : 01/07/1882 Doğum yeri : Dereli
Tc kimlik no :22828894272
Adı soyadı : Ali-
Baba adı : Hüseyin
Ana adı : Fatma
Doğum tarihi : 01/07/1882
Doğum yeri : Dereli
Basın No: ILN01988563
#ilan.gov.tr