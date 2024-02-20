İ L A N T.C. YENİŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı : 2023/660 Esas Konu : GAİPLİK İLANI

MALİYE HAZİNESİ ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Bursa İli Yenişehir İlçesi Ulucami Mahallesi 220ada 24 parsel sayılı taşınmazın hissedarları olan Emin kızları Sabriye, Ayşe ve Emine kayyımı gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişiler hakkında bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01987050

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