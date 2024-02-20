T.C. NİĞDE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55* T.C. NİĞDE1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU- 2022/47 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, Hançerli köyü 199 Ada, 34 Parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfındadır.

Yüzölçümü : 8.962,61 m2 Kıymeti : 4.481.305,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 10:00Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, Hançerli köyü Mevkii, 200 Ada, 19 Parselde kayıtlı taşınmaz elmalık vasfındadır.

Yüzölçümü : 4.557,25 m2 Kıymeti : 3.190.075,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:30Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 10:30Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, Hançerli köyü 201 Ada, 15 Parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfındadır.

Yüzölçümü : 5.860,19 m2 Kıymeti : 4.102.133,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:00Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:00Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, Hançerli köyü 201 Ada, 16 Parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfındadır.

Yüzölçümü : 4.499,58 m2 Kıymeti : 3.149.706,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:10 Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:10 Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:10

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, Hançerli köyü201 Ada, 24 Parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfındadır.

Yüzölçümü : 8.093,33 m2 Kıymeti : 5.565.331,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:30 Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:30Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, Hançerli köyü, 201 Ada, 27 Parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfındadır.

Yüzölçümü : 5.195,43 m2 Kıymeti : 3.636.801,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:40Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:40Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:40

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, Hançerli köyü, 201 Ada, 32 Parsel, Niğde ili Mer ...

Yüzölçümü : 21.422,66 m2 Kıymeti : 12.853.596,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 12:00

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe,Hançerli köyü , 204 Ada, 17 Parselde kayıtlı taşınmaz elmalık vasfındadır.

Yüzölçümü : 5.790,80 m2 Kıymeti : 2.895.400,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 12:10Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 12:10

Basın No: ILN01987884

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