İ L A N
T.C. ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/356 Esas
KARAR NO : 2022/453
26/05/2022 tarihli Gerekçeli Kararda özetle; görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu kanaatiyle mahkememizin görevsizliği nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Davacı vekili 05/07/2022 tarihli istinaf dilekçesinde özetle ; mahkemece verilenkararının kaldırılmasını talep etmiştir.
Davalı Gençkurt Soğutma Isıtma Makina Mühendislik Elektirik Elektronik Yakacak Tesisat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01987625
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