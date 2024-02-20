İLAN

T.C.

ÇAYCUMA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1284 Esas

DAHİLİ DAVALILAR : 1- NURİYE İNALOĞLU - (TC 20090370562 )

2-YASEMİN PERİHAN DOĞAN - (TC 29080967584 )

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Hacılar mahallesi 163 ada 30-28-26 parsel taşınmazların davalıların hissesine düşen kısmı ve üzerindeki mütemmim cüz ve teferruatlarının kamulaştırma bedelinin tespitine karar verilmesini, tespit edilen bu bedelin mahkemece belirlenecek hak sahiplerine peşin ödenmesi kaydıyla tüm takyidatlardan ari olarak Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili ve TMK 999.maddesi uyarınca yol olarak terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Durusma Günü: 16/04/2024 günü saat: 10.05 olarak belirlenmiş olup;

İş bu ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde;6100 sayılı H.M.K.'nun 122,317,318. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz aksi taktirde H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesiyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01986859

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