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BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 00:09 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:20
Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:20

T.C.

BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/15 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Dosya No

Yer

(Konya İli Beyşehir İlçesi)

Ada-Parsel

İrtifak

Mülkiyet (m²)

Malik Adı-Soyadı

2024/15

Gökçimen Mah.

138/33

592,92

4,00

ABDURRAHMAN TAT

FERHAT TAT

KADİR TAT

MEHMET TAT

MURAT TAT

2024/17

Gökçimen Mah.

139/6

294,43

AYŞE KAPAR

EMİNE ÇETİN

FATMA AYAR

HALİSE TOKAN

İLHAMİ TOKAN

KEMALETTİN TOKAN

ZARİFE KARAKUŞ

2024/19

Gökçimen Mah.

178/1

271,30

AYŞE BALKAR

2024/21

Gökçimen Mah.

137/49

2.215,76

12,29

ADEM GÖKTEPE

ALİ GÖKTEPE

ALİŞAN GÖKTEPE

ARZU ÖZEL

ASİYE EKİNCİ

ASİYE KARLI

ASUMAN ERYILMAZ

AYNUR GÖKTEPE

AYŞENUR BAYINDIRLIOĞLU

EMİŞE KOLCU

FADİME AYAR

FADİME ÇETİN

FATMA ÖZGÜL

HACI ABDULLAH ŞANAL

HÜDAVERDİ KÖSE

İBRAHİM KÖSE

İDRİS BALKAR

MÜŞERREF AYSUN ER

MÜZEYYEN ÖZCAN

NECATİ EKİNCİ

NİYAZİ BALKAR

NURETTİN ŞANAL

SALİH BALKAR

SELİM AKUSTA

SÜLEYMAN ÇABUKCAN

SÜLEYMAN EKİNCİ

ŞERİFE ILDIRLI

ŞÜKRÜYE KARADAĞ

TURAN GÖKTEPE

TÜRKER GÖKTEPE

YASİN GÖKTEPE

YUNİS BALKAR

ZEHRA AKUSTA

2024/23

Gökçimen Mah.

164/5

1.354,58

OSMAN TAT

2024/25

Gökçimen Mah.

164/33

942,67

ASİYE KARLI

HÜDAVERDİ KÖSE

ŞÜKRÜYE KARADAĞ

İBRAHİM KÖSE

2024/27

Gökçimen Mah.

164/12

1.264,96

3,24

GÜLÇİN BÜLBÜL ERDOĞAN

2024/29

Gökçimen Mah.

164/14

1299,02

19,85

GÜLÇİN BÜLBÜL ERDOĞAN

2024/31

Gökçimen Mah.

164/6

609,15

HÜSEYİN GÖKDAL

2024/153

Karahisar Mah.

174/5

1386,71

2,85

KEZİBAN KART

SIRMA TEKİN

AYŞE BADEM

EMİNE CİVAN

FADİME KOÇ

MEHMET ÖZVATAN

2024/151

Karahisar Mah.

115/3

399,85

2,69

EMİNE KAYAN

2024/149

Karahisar Mah.

115/5

318,89

ŞERİFE BERBER

2024/147

Karahisar Mah.

115/7

267,33

EMİŞE KOCAER

2024/145

Karahisar Mah.

115/8

14,62

CEVRİYE ÖRFLÜOĞLU

2024/157

Karahisar Mah.

115/2

245,07

MÜNİRE ELMAS

2024/159

Karahisar Mah.

113/19

516,42

MUSTAFA BALCI

MEHMET BALCI

HATİCE AKAY

GÜZEL BALCI

2024/161

Karahisar Mah.

116/13

193,75

HAKKI AKSOY

2023/163

Karahisar Mah.

116/10

391,45

EMİNE YILDIZ

2024/175

Karahisar Mah.

116/8

444,23

ŞERİFE ÇINAR

2024/197

Karahisar Mah.

182/8

65,33

FATMA ELMAS

2024/199

Karahisar Mah.

121/5

787,48

FATMA DEDE

2024/201

Karahisar Mah.

121/2

385,72

4,00

GÜZEL KALENDER

HÜSEYİN KALENDER

KEMAL KALENDER

NURETTİN KALENDER

ŞERİFE DEMİR

AYŞE KALENDER

2024/203

Karahisar Mah.

182/10

875,03

DURSUN GÜLER

2024/87

Fasıllar Mah.

165/409

36,45

ALİ GÜRBÜZ

2024/89

Fasıllar Mah.

165/355

823,27

HASAN FAYDA

2024/91

Fasıllar Mah.

163/49

224,14

DURNA KÖKBOYA

EMİNE ERSÖZLÜ

HATİCE BADEM

MUSTAFA ERSÖZLÜ

NESİBE GÖNLÜGÜR

NURİ YADİGAR

ÖMER ERSÖZLÜ

PENBE YILMAZ

SÜLEYMAN YADİGAR

AYŞE YADİGAR

HÜSEYİN YADIGAR

MUHARREM YADİGAR

TEVFİK YADİGAR

2024/93

Fasıllar Mah.

165/345

57,92

DURDU ÇALIŞKAN

EMİNE KÖKBOYA

FEYZİ KÖKBOYU

HALİL KÖKBOYU

MAKBULE KÖKBOYU

MELEK YILDIRIM

MUSTAFA KÖKBOYU

RAYHAN KÖKBOYU

VEYSEL KÖKBOYU

ALİ KÖKBOYU

BEKTAŞ KÖKBOYU

HÜSEYİN KÖKBOYU

2024/95

Fasıllar Mah.

165/299

101,87

ALİ YILMAZ

FATMA ÖZKUL

FİKRİYE PALTACI

NAZLI KÖKBOYU

SIRMA AKKAYA

ŞERİFE KARACA

YAŞAR YAPRAK

ESMA YAPRAK

2024/97

Fasıllar Mah.

163/33

601,39

HASKADIN ÖZDEN

2024/99

Fasıllar Mah.

163/17

15,46

NURİYE LALE

DUDU ŞANLI

MAVUŞE YILMAZ

MEHMET YILMAZ

2024/101

Fasıllar Mah.

163/36

139,30

HATİCE TUTAN

2024/107

Fasıllar Mah.

163/43

423,62

DURDU KOLAY

DURSUN KİBAR

SEVİM ÖZYILDIZ

ŞÜKRÜYE KARAŞAHİN

2024/109

Fasıllar Mah.

165/323

318,23

ADEM USTA

HASİBE AKDAĞ

NURAY PORTAKAL

ÜLKÜ GÜZEL

2024/117

Fasıllar Mah.

165/343

70,81

NARİYE BARDAK

2024/119

Fasıllar Mah.

165/298

95,25

SÜLEYMAN YAPRAK

ALİ YAPRAK

AYŞE KALENDER

DURSUN YAPRAK

EMİNE ADA

FATMA YAPRAK

MENEKŞE ÇINAR

NAFİZ YAPRAK

NURİ YAPRAK

2024/121

Fasıllar Mah.

165/266

188,55

HÜSEYİN KÖKBOYU

2024/123

Fasıllar Mah.

163/53

126,09

8,89

ALİ AYHAN

ALİ GÜZELBAY

AYŞE AYHAN

BAHRİ USTA

DÖNDÜ SERBES

KAZIM GÜZELBAY

MEHMET GÜZELBAY

MEHMET EMİN KARAŞAN

NURETTİN USTA

ÖMER USTA

PENBE SERBES

RESMİYE KAYA

ŞEYDANUR AYHAN

MUSTAFA ÖZKAN

RAHİME GÜMÜŞ

2024/33

Fasıllar Mah.

165/134

229,26

OSMAN ERDOĞAN

2024/35

Fasıllar Mah.

165/408

422,77

2,04

DURDU ÇİNAY

HALİL BADEM

ŞAHİN BADEM

YÜKSEL BADEM

EMİNE TÜYSÜZ

HATİCE BADEM

KEMAL BADEM

MEHMET BADEM

MERYEM ÇEKİLMEZ

SÜLEYMAN BADEM

SÜLEYMAN TÜYSÜZ

YAŞAR BADEM

2024/37

Fasıllar Mah.

165/268

115,99

8,89

FAHRİ KÖKBOYU

FEVZİ KÖKBOYU

SAMİ KÖKBOYU

AYŞE SERBES

FADİME KÖKBOYU

HATİCE KÖKBOYU

MÜMÜN KÖKBOYU

NESİBE KÖKBOYU

2024/39

Fasıllar Mah.

165/196

195,72

2,88

MEHMET YILMAZ

2024/41

Fasıllar Mah.

165/234

98,45

DÖNDÜ ÇELİK

NEFİSE BÜLBÜL

2024/43

Fasıllar Mah.

165/236

87,94

AHMET TUTAN

ÖMER TUTAN

2024/45

Fasıllar Mah.

116/34

365,98

NAFİZ SEFA

2024/47

Fasıllar Mah.

116/27

589,94

NESİBE NAVRUZ

2024/49

Fasıllar Mah.

116/29

808,56

3,61

EMİNE GÜRBÜZ

2024/51

Fasıllar Mah.

165/447

201,85

ŞERİFE KARACA

2024/53

Fasıllar Mah.

165/440

248,70

ABDURRAHMAN NERGİZ

İDRİS NERGİZ

RAŞİT NERGİZ

SAMİ NERGİZ

ŞERHİBAN TÜYSÜZ

AYŞE GÜZEL

DURNA GÜNDOĞDU

NAZLI NERGİZ

2024/81

Fasıllar Mah.

165/225

109,80

NAMİ GÖNLÜGÜR

2024/83

Fasıllar Mah.

163/46

224,65

DÖNDÜ GÜZELBAY

DURDU SERBES

FARUK BARDAKCI

MAKBULE GÜZELBAY

SIRMA BARDAKCI

2024/85

Fasıllar Mah.

165/410

237,38

7,48

NAFİZ SEFA

2024/59

Hüseyinler Mah.

135/13

617,37

1,08

İHSANİYE FİDAN

KEMAL SAYGIN

ABDULLAH SAYGIN

FATMA GÖZEL

İSMET SAYGIN

MEMNUNE SAYGIN

ZARİFE SAYGIN

2024/79

Hüseyinler Mah.

135/107

530,03

MUSTAFA DOĞAN

2024/77

Hüseyinler Mah.

135/120

158,52

MUSTAFA DOĞAN

2024/75

Hüseyinler Mah.

135/121

414,99

2,25

HÜSEYİN DOĞAN

2024/73

Hüseyinler Mah.

135/139

442,11

ŞERİFE ZAVRAK

İSMAİL ZAVRAK

MEHMET ZAVRAK

NURTEN ZAVRAK

2024/61

Hüseyinler Mah.

150/29

48,47

SÜLEYMAN ÖZTÜRK

2024/69

Hüseyinler Mah.

135/44

162,24

HATİCE COŞGUN

2024/57

Hüseyinler Mah.

135/15

229,94

NESİBE KAYA

2024/55

Hüseyinler Mah.

135/18

192,46

SADETTİN ÖZCAN

2024/63

Hüseyinler Mah.

135/73

321,24

HÜSEYİN DOĞAN

2024/65

Hüseyinler Mah.

135/74

14,16

DURDU ÇETİN

2024/67

Hüseyinler Mah.

135/46

260,50

NESİBE DOĞAN

2024/71

Hüseyinler Mah.

135/31

40,96

ALİ YILDIZ

2024/125

Yazyurdu Mah.

179/12

389,27

3,61

MUSTAFA ÇAKIR

AHMET KOÇAK

ALİ ÇAKIR

HASAN CAN

KADİR ÇAKIR

MEHMET ÇAKIR

ŞERİFE ARI

2024/115

Yazyurdu Mah.

152/213

70,33

SÜLEYMAN ÇAKIR

2024/113

Yazyurdu Mah.

179/4

51,71

ALİ ÖZEV

2024/111

Yazyurdu Mah.

179/8

279,99

1,29

RAMAZAN ÖZEV

HALİL ÖZEV

2024/105

Yazyurdu Mah.

152/302

372,85

İSMAİL DAĞAŞAN
2024/135 Yazyurdu Mah. 181/77 399,09

3,61

 Ayşe Dağaşan

Fatmana Boru

Hatice Arı

İsmail Özcan

Mustafa Özcan

Ömer Özcan

Sultan Özcan

Yusuf Özcan
2024/133 Yazyurdu Mah. 181/87 616,90

4

 Ayşe Şen

Hanife Şen

Mehmet Ali Dağaşan

Mustafa Dağaşan

Seyit Ahmet Dağaşan
2024/131 Yazyurdu Mah. 177/113 71,40 Emine Kaya

Hatice Gürses

Hüseyin Tezcan

Seyit İbrahim Tezcan
2024/129 Yazyurdu Mah. 152/17 1.508,13

4,84

 Ayşe Gürses

Ramazan Güleç
2024/127 Yazyurdu Mah. 179/13 67,11 Fatma Evirgen

Mehmet Önen

Musa Aktaş

Şerife İşler
2024/103 Yazyurdu Mah. 181/70 38,17

6,94

 Mehmet Ali Sağlam

2024/207

Çiçekler Mah.

194/31

60,71

Pakize Kocel

Emine Ünalmış

Meryem Kara

Fikriye Güler

Mustafa Haluk Kocael

2024/209

Çiçekler Mah.

194/36

134,42

Gülay Belli

2024/211

Çiçekler Mah.

194/46

167,97

Keziban Eker

Sevim Aslanel

2024/213

Çiçekler Mah.

194/47

364,96

Ganime Tekin

Şerife Kara

2024/215

Çiçekler Mah.

193/80

390,23

Rıza Gülcan

Halil Gülcan

2024/205

Çiçekler Mah.

197/4

662,55

Nuriye Özel

Şenol Ünal

Ali İhsan Ünal

Bahriye Belli

Havva Ünal

Sabit Ünal

2024/195

Çiçekler Mah.

180/32

340,35

Ayşe Şenkılınç

2024/193

Çiçekler Mah.

180/1

1.166,29

10,89

Cavit Aslanel

2024/191

Çiçekler Mah.

180/19

110,47

Sinan Özgül

2024/189

Çiçekler Mah.

180/15

612,60

Hasan Diker

2024/187

Çiçekler Mah.

183/72

1.162,08

8,41

Behçet Saygı

2024/185

Çiçekler Mah.

197/7

652,15

Muzaffer Ünaldı

2024/183

Çiçekler Mah.

183/64

358,95

Osman Ceylan

2024/181

Çiçekler Mah.

181/52

222,22

Ali Ormancı

2024/179

Çiçekler Mah.

179/2

379,70

Adil Ünaldı

2024/177

Çiçekler Mah.

183/1

1.265,15

3,24

Osman Ceylan

2024/173

Çiçekler Mah.

193/156

222,30

Hatice Pala

İraz Açıkgöz

Ömer Açıkgöz

Hamza Açıkgöz

2024/171

Çiçekler Mah.

193/145

325,87

Osman Eker

2024/169

Çiçekler Mah.

193/155

321,72

Zafer Diker

2024/165

Çiçekler Mah.

193/117

733,83

Emine Güler

2024/155

Çiçekler Mah.

193/193

531,68

9.43

Mehmet Özgül

Şükran Özkartal

Sinan Özgül

2024/143

Çiçekler Mah.

193/99

457,11

8,89

Ali Coşkun

Fuat Özduman

Halil Güçlü

Hanife İnan

Keziban Aslankol

Makbule Yılmaz

Murat Özduman

Mustafa Güçlü

Mutlu Coşkun

Nuriye Özbay

Rasim Coşkun

Sadettin Özduman

Saliha Aydın

Süleyman Güçlü

2024/141

Çiçekler Mah.

193/95

303,14

Ahmet Ceylan

Alim Ceylan

Emine Ceylan

Mücevher Ceylan

2024/139

Çiçekler Mah

193/135

411,59

8,89

Osman Ceylan

2024/137

Çiçekler Mah.

193/76

130,97

24,21

Adem Çınar

Meryem Erdir

Mukaddes Güler

Şerife Özgül

Mustafa Çınar

2021/167

Çiçekler Mah.

193/159

197,99

Hüseyin Gürbüz

Basın No: ILN01986087

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