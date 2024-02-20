T.C.
BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/15 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
|
Dosya No
|
Yer
(Konya İli Beyşehir İlçesi)
|
Ada-Parsel
|
İrtifak
Mülkiyet (m²)
|
Malik Adı-Soyadı
|
2024/15
|
Gökçimen Mah.
|
138/33
|
592,92
4,00
|
ABDURRAHMAN TAT
FERHAT TAT
KADİR TAT
MEHMET TAT
MURAT TAT
|
2024/17
|
Gökçimen Mah.
|
139/6
|
294,43
|
AYŞE KAPAR
EMİNE ÇETİN
FATMA AYAR
HALİSE TOKAN
İLHAMİ TOKAN
KEMALETTİN TOKAN
ZARİFE KARAKUŞ
|
2024/19
|
Gökçimen Mah.
|
178/1
|
271,30
|
AYŞE BALKAR
|
2024/21
|
Gökçimen Mah.
|
137/49
|
2.215,76
12,29
|
ADEM GÖKTEPE
ALİ GÖKTEPE
ALİŞAN GÖKTEPE
ARZU ÖZEL
ASİYE EKİNCİ
ASİYE KARLI
ASUMAN ERYILMAZ
AYNUR GÖKTEPE
AYŞENUR BAYINDIRLIOĞLU
EMİŞE KOLCU
FADİME AYAR
FADİME ÇETİN
FATMA ÖZGÜL
HACI ABDULLAH ŞANAL
HÜDAVERDİ KÖSE
İBRAHİM KÖSE
İDRİS BALKAR
MÜŞERREF AYSUN ER
MÜZEYYEN ÖZCAN
NECATİ EKİNCİ
NİYAZİ BALKAR
NURETTİN ŞANAL
SALİH BALKAR
SELİM AKUSTA
SÜLEYMAN ÇABUKCAN
SÜLEYMAN EKİNCİ
ŞERİFE ILDIRLI
ŞÜKRÜYE KARADAĞ
TURAN GÖKTEPE
TÜRKER GÖKTEPE
YASİN GÖKTEPE
YUNİS BALKAR
ZEHRA AKUSTA
|
2024/23
|
Gökçimen Mah.
|
164/5
|
1.354,58
|
OSMAN TAT
|
2024/25
|
Gökçimen Mah.
|
164/33
|
942,67
|
ASİYE KARLI
HÜDAVERDİ KÖSE
ŞÜKRÜYE KARADAĞ
İBRAHİM KÖSE
|
2024/27
|
Gökçimen Mah.
|
164/12
|
1.264,96
3,24
|
GÜLÇİN BÜLBÜL ERDOĞAN
|
2024/29
|
Gökçimen Mah.
|
164/14
|
1299,02
19,85
|
GÜLÇİN BÜLBÜL ERDOĞAN
|
2024/31
|
Gökçimen Mah.
|
164/6
|
609,15
|
HÜSEYİN GÖKDAL
|
2024/153
|
Karahisar Mah.
|
174/5
|
1386,71
2,85
|
KEZİBAN KART
SIRMA TEKİN
AYŞE BADEM
EMİNE CİVAN
FADİME KOÇ
MEHMET ÖZVATAN
|
2024/151
|
Karahisar Mah.
|
115/3
|
399,85
2,69
|
EMİNE KAYAN
|
2024/149
|
Karahisar Mah.
|
115/5
|
318,89
|
ŞERİFE BERBER
|
2024/147
|
Karahisar Mah.
|
115/7
|
267,33
|
EMİŞE KOCAER
|
2024/145
|
Karahisar Mah.
|
115/8
|
14,62
|
CEVRİYE ÖRFLÜOĞLU
|
2024/157
|
Karahisar Mah.
|
115/2
|
245,07
|
MÜNİRE ELMAS
|
2024/159
|
Karahisar Mah.
|
113/19
|
516,42
|
MUSTAFA BALCI
MEHMET BALCI
HATİCE AKAY
GÜZEL BALCI
|
2024/161
|
Karahisar Mah.
|
116/13
|
193,75
|
HAKKI AKSOY
|
2023/163
|
Karahisar Mah.
|
116/10
|
391,45
|
EMİNE YILDIZ
|
2024/175
|
Karahisar Mah.
|
116/8
|
444,23
|
ŞERİFE ÇINAR
|
2024/197
|
Karahisar Mah.
|
182/8
|
65,33
|
FATMA ELMAS
|
2024/199
|
Karahisar Mah.
|
121/5
|
787,48
|
FATMA DEDE
|
2024/201
|
Karahisar Mah.
|
121/2
|
385,72
4,00
|
GÜZEL KALENDER
HÜSEYİN KALENDER
KEMAL KALENDER
NURETTİN KALENDER
ŞERİFE DEMİR
AYŞE KALENDER
|
2024/203
|
Karahisar Mah.
|
182/10
|
875,03
|
DURSUN GÜLER
|
2024/87
|
Fasıllar Mah.
|
165/409
|
36,45
|
ALİ GÜRBÜZ
|
2024/89
|
Fasıllar Mah.
|
165/355
|
823,27
|
HASAN FAYDA
|
2024/91
|
Fasıllar Mah.
|
163/49
|
224,14
|
DURNA KÖKBOYA
EMİNE ERSÖZLÜ
HATİCE BADEM
MUSTAFA ERSÖZLÜ
NESİBE GÖNLÜGÜR
NURİ YADİGAR
ÖMER ERSÖZLÜ
PENBE YILMAZ
SÜLEYMAN YADİGAR
AYŞE YADİGAR
HÜSEYİN YADIGAR
MUHARREM YADİGAR
TEVFİK YADİGAR
|
2024/93
|
Fasıllar Mah.
|
165/345
|
57,92
|
DURDU ÇALIŞKAN
EMİNE KÖKBOYA
FEYZİ KÖKBOYU
HALİL KÖKBOYU
MAKBULE KÖKBOYU
MELEK YILDIRIM
MUSTAFA KÖKBOYU
RAYHAN KÖKBOYU
VEYSEL KÖKBOYU
ALİ KÖKBOYU
BEKTAŞ KÖKBOYU
HÜSEYİN KÖKBOYU
|
2024/95
|
Fasıllar Mah.
|
165/299
|
101,87
|
ALİ YILMAZ
FATMA ÖZKUL
FİKRİYE PALTACI
NAZLI KÖKBOYU
SIRMA AKKAYA
ŞERİFE KARACA
YAŞAR YAPRAK
ESMA YAPRAK
|
2024/97
|
Fasıllar Mah.
|
163/33
|
601,39
|
HASKADIN ÖZDEN
|
2024/99
|
Fasıllar Mah.
|
163/17
|
15,46
|
NURİYE LALE
DUDU ŞANLI
MAVUŞE YILMAZ
MEHMET YILMAZ
|
2024/101
|
Fasıllar Mah.
|
163/36
|
139,30
|
HATİCE TUTAN
|
2024/107
|
Fasıllar Mah.
|
163/43
|
423,62
|
DURDU KOLAY
DURSUN KİBAR
SEVİM ÖZYILDIZ
ŞÜKRÜYE KARAŞAHİN
|
2024/109
|
Fasıllar Mah.
|
165/323
|
318,23
|
ADEM USTA
HASİBE AKDAĞ
NURAY PORTAKAL
ÜLKÜ GÜZEL
|
2024/117
|
Fasıllar Mah.
|
165/343
|
70,81
|
NARİYE BARDAK
|
2024/119
|
Fasıllar Mah.
|
165/298
|
95,25
|
SÜLEYMAN YAPRAK
ALİ YAPRAK
AYŞE KALENDER
DURSUN YAPRAK
EMİNE ADA
FATMA YAPRAK
MENEKŞE ÇINAR
NAFİZ YAPRAK
NURİ YAPRAK
|
2024/121
|
Fasıllar Mah.
|
165/266
|
188,55
|
HÜSEYİN KÖKBOYU
|
2024/123
|
Fasıllar Mah.
|
163/53
|
126,09
8,89
|
ALİ AYHAN
ALİ GÜZELBAY
AYŞE AYHAN
BAHRİ USTA
DÖNDÜ SERBES
KAZIM GÜZELBAY
MEHMET GÜZELBAY
MEHMET EMİN KARAŞAN
NURETTİN USTA
ÖMER USTA
PENBE SERBES
RESMİYE KAYA
ŞEYDANUR AYHAN
MUSTAFA ÖZKAN
RAHİME GÜMÜŞ
|
2024/33
|
Fasıllar Mah.
|
165/134
|
229,26
|
OSMAN ERDOĞAN
|
2024/35
|
Fasıllar Mah.
|
165/408
|
422,77
2,04
|
DURDU ÇİNAY
HALİL BADEM
ŞAHİN BADEM
YÜKSEL BADEM
EMİNE TÜYSÜZ
HATİCE BADEM
KEMAL BADEM
MEHMET BADEM
MERYEM ÇEKİLMEZ
SÜLEYMAN BADEM
SÜLEYMAN TÜYSÜZ
YAŞAR BADEM
|
2024/37
|
Fasıllar Mah.
|
165/268
|
115,99
8,89
|
FAHRİ KÖKBOYU
FEVZİ KÖKBOYU
SAMİ KÖKBOYU
AYŞE SERBES
FADİME KÖKBOYU
HATİCE KÖKBOYU
MÜMÜN KÖKBOYU
NESİBE KÖKBOYU
|
2024/39
|
Fasıllar Mah.
|
165/196
|
195,72
2,88
|
MEHMET YILMAZ
|
2024/41
|
Fasıllar Mah.
|
165/234
|
98,45
|
DÖNDÜ ÇELİK
NEFİSE BÜLBÜL
|
2024/43
|
Fasıllar Mah.
|
165/236
|
87,94
|
AHMET TUTAN
ÖMER TUTAN
|
2024/45
|
Fasıllar Mah.
|
116/34
|
365,98
|
NAFİZ SEFA
|
2024/47
|
Fasıllar Mah.
|
116/27
|
589,94
|
NESİBE NAVRUZ
|
2024/49
|
Fasıllar Mah.
|
116/29
|
808,56
3,61
|
EMİNE GÜRBÜZ
|
2024/51
|
Fasıllar Mah.
|
165/447
|
201,85
|
ŞERİFE KARACA
|
2024/53
|
Fasıllar Mah.
|
165/440
|
248,70
|
ABDURRAHMAN NERGİZ
İDRİS NERGİZ
RAŞİT NERGİZ
SAMİ NERGİZ
ŞERHİBAN TÜYSÜZ
AYŞE GÜZEL
DURNA GÜNDOĞDU
NAZLI NERGİZ
|
2024/81
|
Fasıllar Mah.
|
165/225
|
109,80
|
NAMİ GÖNLÜGÜR
|
2024/83
|
Fasıllar Mah.
|
163/46
|
224,65
|
DÖNDÜ GÜZELBAY
DURDU SERBES
FARUK BARDAKCI
MAKBULE GÜZELBAY
SIRMA BARDAKCI
|
2024/85
|
Fasıllar Mah.
|
165/410
|
237,38
7,48
|
NAFİZ SEFA
|
2024/59
|
Hüseyinler Mah.
|
135/13
|
617,37
1,08
|
İHSANİYE FİDAN
KEMAL SAYGIN
ABDULLAH SAYGIN
FATMA GÖZEL
İSMET SAYGIN
MEMNUNE SAYGIN
ZARİFE SAYGIN
|
2024/79
|
Hüseyinler Mah.
|
135/107
|
530,03
|
MUSTAFA DOĞAN
|
2024/77
|
Hüseyinler Mah.
|
135/120
|
158,52
|
MUSTAFA DOĞAN
|
2024/75
|
Hüseyinler Mah.
|
135/121
|
414,99
2,25
|
HÜSEYİN DOĞAN
|
2024/73
|
Hüseyinler Mah.
|
135/139
|
442,11
|
ŞERİFE ZAVRAK
İSMAİL ZAVRAK
MEHMET ZAVRAK
NURTEN ZAVRAK
|
2024/61
|
Hüseyinler Mah.
|
150/29
|
48,47
|
SÜLEYMAN ÖZTÜRK
|
2024/69
|
Hüseyinler Mah.
|
135/44
|
162,24
|
HATİCE COŞGUN
|
2024/57
|
Hüseyinler Mah.
|
135/15
|
229,94
|
NESİBE KAYA
|
2024/55
|
Hüseyinler Mah.
|
135/18
|
192,46
|
SADETTİN ÖZCAN
|
2024/63
|
Hüseyinler Mah.
|
135/73
|
321,24
|
HÜSEYİN DOĞAN
|
2024/65
|
Hüseyinler Mah.
|
135/74
|
14,16
|
DURDU ÇETİN
|
2024/67
|
Hüseyinler Mah.
|
135/46
|
260,50
|
NESİBE DOĞAN
|
2024/71
|
Hüseyinler Mah.
|
135/31
|
40,96
|
ALİ YILDIZ
|
2024/125
|
Yazyurdu Mah.
|
179/12
|
389,27
3,61
|
MUSTAFA ÇAKIR
AHMET KOÇAK
ALİ ÇAKIR
HASAN CAN
KADİR ÇAKIR
MEHMET ÇAKIR
ŞERİFE ARI
|
2024/115
|
Yazyurdu Mah.
|
152/213
|
70,33
|
SÜLEYMAN ÇAKIR
|
2024/113
|
Yazyurdu Mah.
|
179/4
|
51,71
|
ALİ ÖZEV
|
2024/111
|
Yazyurdu Mah.
|
179/8
|
279,99
1,29
|
RAMAZAN ÖZEV
HALİL ÖZEV
|
2024/105
|
Yazyurdu Mah.
|
152/302
|
372,85
|
İSMAİL DAĞAŞAN
|2024/135
|Yazyurdu Mah.
|181/77
|399,09
3,61
|Ayşe Dağaşan
Fatmana Boru
Hatice Arı
İsmail Özcan
Mustafa Özcan
Ömer Özcan
Sultan Özcan
Yusuf Özcan
|2024/133
|Yazyurdu Mah.
|181/87
|616,90
4
|Ayşe Şen
Hanife Şen
Mehmet Ali Dağaşan
Mustafa Dağaşan
Seyit Ahmet Dağaşan
|2024/131
|Yazyurdu Mah.
|177/113
|71,40
|Emine Kaya
Hatice Gürses
Hüseyin Tezcan
Seyit İbrahim Tezcan
|2024/129
|Yazyurdu Mah.
|152/17
|1.508,13
4,84
|Ayşe Gürses
Ramazan Güleç
|2024/127
|Yazyurdu Mah.
|179/13
|67,11
|Fatma Evirgen
Mehmet Önen
Musa Aktaş
Şerife İşler
|2024/103
|Yazyurdu Mah.
|181/70
|38,17
6,94
|Mehmet Ali Sağlam
|
2024/207
|
Çiçekler Mah.
|
194/31
|
60,71
|
Pakize Kocel
Emine Ünalmış
Meryem Kara
Fikriye Güler
Mustafa Haluk Kocael
|
2024/209
|
Çiçekler Mah.
|
194/36
|
134,42
|
Gülay Belli
|
2024/211
|
Çiçekler Mah.
|
194/46
|
167,97
|
Keziban Eker
Sevim Aslanel
|
2024/213
|
Çiçekler Mah.
|
194/47
|
364,96
|
Ganime Tekin
Şerife Kara
|
2024/215
|
Çiçekler Mah.
|
193/80
|
390,23
|
Rıza Gülcan
Halil Gülcan
|
2024/205
|
Çiçekler Mah.
|
197/4
|
662,55
|
Nuriye Özel
Şenol Ünal
Ali İhsan Ünal
Bahriye Belli
Havva Ünal
Sabit Ünal
|
2024/195
|
Çiçekler Mah.
|
180/32
|
340,35
|
Ayşe Şenkılınç
|
2024/193
|
Çiçekler Mah.
|
180/1
|
1.166,29
10,89
|
Cavit Aslanel
|
2024/191
|
Çiçekler Mah.
|
180/19
|
110,47
|
Sinan Özgül
|
2024/189
|
Çiçekler Mah.
|
180/15
|
612,60
|
Hasan Diker
|
2024/187
|
Çiçekler Mah.
|
183/72
|
1.162,08
8,41
|
Behçet Saygı
|
2024/185
|
Çiçekler Mah.
|
197/7
|
652,15
|
Muzaffer Ünaldı
|
2024/183
|
Çiçekler Mah.
|
183/64
|
358,95
|
Osman Ceylan
|
2024/181
|
Çiçekler Mah.
|
181/52
|
222,22
|
Ali Ormancı
|
2024/179
|
Çiçekler Mah.
|
179/2
|
379,70
|
Adil Ünaldı
|
2024/177
|
Çiçekler Mah.
|
183/1
|
1.265,15
3,24
|
Osman Ceylan
|
2024/173
|
Çiçekler Mah.
|
193/156
|
222,30
|
Hatice Pala
İraz Açıkgöz
Ömer Açıkgöz
Hamza Açıkgöz
|
2024/171
|
Çiçekler Mah.
|
193/145
|
325,87
|
Osman Eker
|
2024/169
|
Çiçekler Mah.
|
193/155
|
321,72
|
Zafer Diker
|
2024/165
|
Çiçekler Mah.
|
193/117
|
733,83
|
Emine Güler
|
2024/155
|
Çiçekler Mah.
|
193/193
|
531,68
9.43
|
Mehmet Özgül
Şükran Özkartal
Sinan Özgül
|
2024/143
|
Çiçekler Mah.
|
193/99
|
457,11
8,89
|
Ali Coşkun
Fuat Özduman
Halil Güçlü
Hanife İnan
Keziban Aslankol
Makbule Yılmaz
Murat Özduman
Mustafa Güçlü
Mutlu Coşkun
Nuriye Özbay
Rasim Coşkun
Sadettin Özduman
Saliha Aydın
Süleyman Güçlü
|
2024/141
|
Çiçekler Mah.
|
193/95
|
303,14
|
Ahmet Ceylan
Alim Ceylan
Emine Ceylan
Mücevher Ceylan
|
2024/139
|
Çiçekler Mah
|
193/135
|
411,59
8,89
|
Osman Ceylan
|
2024/137
|
Çiçekler Mah.
|
193/76
|
130,97
24,21
|
Adem Çınar
Meryem Erdir
Mukaddes Güler
Şerife Özgül
Mustafa Çınar
|
2021/167
|
Çiçekler Mah.
|
193/159
|
197,99
|
Hüseyin Gürbüz
Basın No: ILN01986087
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