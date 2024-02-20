T.C.

ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/557

Davacı AYNUR TALAN ile davalılar METEHAN TALAN ve SAADET NUR TALAN arasında mahkememizde görülmekte olan Velayetin Kaldırılması davasında, aşağıda yazdığı şekilde karar verildiği, ancak tüm aramalara rağmen davalılara tebligat yapılamadığı, adreslerinin tespit edilemediği anlaşılmakla, 33874115204 TC kimlik numaralı, Nihat ve Aynur oğlu, 12/08/1981 doğumlu, davalı METEHAN TALAN ile davalı 55969577698 T.C kimlik numaralı , Mustafa ve Hacer kızı, 05/09/1981 doğumlu, SAADET NUR TALAN 'a Mahkememizin 06/02/2024 tarih, 2023/557 esas ve 2024/80 sayılı kararının tebligat kanunun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/02/2024HÜKÜM:

Davanın kabulü ile; davalılar Bolu ili, Mengen ilçesi, İlyaslar mah/köyü, C:31, H:10'da nüfusa kayıtlı, Nihat ve Aynur'dan olma, 12/08/1981 Ankara doğumlu, 33874115204 TC kimlik numaralı davalı Metehan TALAN ve davalı Metehan Talan ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Mustafa ve Hacer'den olma, 05/09/1981 Ankara doğumlu, 55969577698 TC kimlik numaralı davalı Saadet Nur TALAN' ın, davalılar ile aynı yerde nüfusa kayıtlı müşterek çocukları küçük 16/10/2009 Çankaya doğumlu, 17257043346 TC kimlik numaralı Oğuzhan TALAN, 16/09/2011 Çankaya doğumlu, 32111482956 TC kimlik numaralı Hakan TALAN ve 17/12/2015 Yenimahalle doğumlu, 19097925912 TC kimlik numaralı Orhan TALAN yönünden TMK' nun 348. maddesi gereğince velayet haklarının kaldırılmasına,

Karar kesinleştikten sonra kesinleşme şerhli bir suretin Ankara 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/1971 esas sayılı dosyasına gönderilmesine,

Dava adli yardımlı olarak yürütüldüğünden alınması gerekli 855,20 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiliyle hazineye irad kaydına,

Mahkememiz dosyasından resen yapılan 10.188,00 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiliyle hazineye irad kaydına,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, davacı vekilinin sarf ettiği emek ve mesaisi karşılığı takdir olunan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda HMK. nun 345. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yoluna başvurma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Basın No: ILN01986892

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