T.C.

BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/15 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Dosya No Yer (Konya İli Beyşehir İlçesi) Ada-Parsel İrtifak Mülkiyet (m²) Malik Adı-Soyadı 2024/15 Gökçimen Mah. 138/33 592,92 4,00 ABDURRAHMAN TAT FERHAT TAT KADİR TAT MEHMET TAT MURAT TAT 2024/17 Gökçimen Mah. 139/6 294,43 AYŞE KAPAR EMİNE ÇETİN FATMA AYAR HALİSE TOKAN İLHAMİ TOKAN KEMALETTİN TOKAN ZARİFE KARAKUŞ 2024/19 Gökçimen Mah. 178/1 271,30 AYŞE BALKAR 2024/21 Gökçimen Mah. 137/49 2.215,76 12,29 ADEM GÖKTEPE ALİ GÖKTEPE ALİŞAN GÖKTEPE ARZU ÖZEL ASİYE EKİNCİ ASİYE KARLI ASUMAN ERYILMAZ AYNUR GÖKTEPE AYŞENUR BAYINDIRLIOĞLU EMİŞE KOLCU FADİME AYAR FADİME ÇETİN FATMA ÖZGÜL HACI ABDULLAH ŞANAL HÜDAVERDİ KÖSE İBRAHİM KÖSE İDRİS BALKAR MÜŞERREF AYSUN ER MÜZEYYEN ÖZCAN NECATİ EKİNCİ NİYAZİ BALKAR NURETTİN ŞANAL SALİH BALKAR SELİM AKUSTA SÜLEYMAN ÇABUKCAN SÜLEYMAN EKİNCİ ŞERİFE ILDIRLI ŞÜKRÜYE KARADAĞ TURAN GÖKTEPE TÜRKER GÖKTEPE YASİN GÖKTEPE YUNİS BALKAR ZEHRA AKUSTA 2024/23 Gökçimen Mah. 164/5 1.354,58 OSMAN TAT 2024/25 Gökçimen Mah. 164/33 942,67 ASİYE KARLI HÜDAVERDİ KÖSE ŞÜKRÜYE KARADAĞ İBRAHİM KÖSE 2024/27 Gökçimen Mah. 164/12 1.264,96 3,24 GÜLÇİN BÜLBÜL ERDOĞAN 2024/29 Gökçimen Mah. 164/14 1299,02 19,85 GÜLÇİN BÜLBÜL ERDOĞAN 2024/31 Gökçimen Mah. 164/6 609,15 HÜSEYİN GÖKDAL 2024/153 Karahisar Mah. 174/5 1386,71 2,85 KEZİBAN KART SIRMA TEKİN AYŞE BADEM EMİNE CİVAN FADİME KOÇ MEHMET ÖZVATAN 2024/151 Karahisar Mah. 115/3 399,85 2,69 EMİNE KAYAN 2024/149 Karahisar Mah. 115/5 318,89 ŞERİFE BERBER 2024/147 Karahisar Mah. 115/7 267,33 EMİŞE KOCAER 2024/145 Karahisar Mah. 115/8 14,62 CEVRİYE ÖRFLÜOĞLU 2024/157 Karahisar Mah. 115/2 245,07 MÜNİRE ELMAS 2024/159 Karahisar Mah. 113/19 516,42 MUSTAFA BALCI MEHMET BALCI HATİCE AKAY GÜZEL BALCI 2024/161 Karahisar Mah. 116/13 193,75 HAKKI AKSOY 2023/163 Karahisar Mah. 116/10 391,45 EMİNE YILDIZ 2024/175 Karahisar Mah. 116/8 444,23 ŞERİFE ÇINAR 2024/197 Karahisar Mah. 182/8 65,33 FATMA ELMAS 2024/199 Karahisar Mah. 121/5 787,48 FATMA DEDE 2024/201 Karahisar Mah. 121/2 385,72 4,00 GÜZEL KALENDER HÜSEYİN KALENDER KEMAL KALENDER NURETTİN KALENDER ŞERİFE DEMİR AYŞE KALENDER 2024/203 Karahisar Mah. 182/10 875,03 DURSUN GÜLER 2024/87 Fasıllar Mah. 165/409 36,45 ALİ GÜRBÜZ 2024/89 Fasıllar Mah. 165/355 823,27 HASAN FAYDA 2024/91 Fasıllar Mah. 163/49 224,14 DURNA KÖKBOYA EMİNE ERSÖZLÜ HATİCE BADEM MUSTAFA ERSÖZLÜ NESİBE GÖNLÜGÜR NURİ YADİGAR ÖMER ERSÖZLÜ PENBE YILMAZ SÜLEYMAN YADİGAR AYŞE YADİGAR HÜSEYİN YADIGAR MUHARREM YADİGAR TEVFİK YADİGAR 2024/93 Fasıllar Mah. 165/345 57,92 DURDU ÇALIŞKAN EMİNE KÖKBOYA FEYZİ KÖKBOYU HALİL KÖKBOYU MAKBULE KÖKBOYU MELEK YILDIRIM MUSTAFA KÖKBOYU RAYHAN KÖKBOYU VEYSEL KÖKBOYU ALİ KÖKBOYU BEKTAŞ KÖKBOYU HÜSEYİN KÖKBOYU 2024/95 Fasıllar Mah. 165/299 101,87 ALİ YILMAZ FATMA ÖZKUL FİKRİYE PALTACI NAZLI KÖKBOYU SIRMA AKKAYA ŞERİFE KARACA YAŞAR YAPRAK ESMA YAPRAK 2024/97 Fasıllar Mah. 163/33 601,39 HASKADIN ÖZDEN 2024/99 Fasıllar Mah. 163/17 15,46 NURİYE LALE DUDU ŞANLI MAVUŞE YILMAZ MEHMET YILMAZ 2024/101 Fasıllar Mah. 163/36 139,30 HATİCE TUTAN 2024/107 Fasıllar Mah. 163/43 423,62 DURDU KOLAY DURSUN KİBAR SEVİM ÖZYILDIZ ŞÜKRÜYE KARAŞAHİN 2024/109 Fasıllar Mah. 165/323 318,23 ADEM USTA HASİBE AKDAĞ NURAY PORTAKAL ÜLKÜ GÜZEL 2024/117 Fasıllar Mah. 165/343 70,81 NARİYE BARDAK 2024/119 Fasıllar Mah. 165/298 95,25 SÜLEYMAN YAPRAK ALİ YAPRAK AYŞE KALENDER DURSUN YAPRAK EMİNE ADA FATMA YAPRAK MENEKŞE ÇINAR NAFİZ YAPRAK NURİ YAPRAK 2024/121 Fasıllar Mah. 165/266 188,55 HÜSEYİN KÖKBOYU 2024/123 Fasıllar Mah. 163/53 126,09 8,89 ALİ AYHAN ALİ GÜZELBAY AYŞE AYHAN BAHRİ USTA DÖNDÜ SERBES KAZIM GÜZELBAY MEHMET GÜZELBAY MEHMET EMİN KARAŞAN NURETTİN USTA ÖMER USTA PENBE SERBES RESMİYE KAYA ŞEYDANUR AYHAN MUSTAFA ÖZKAN RAHİME GÜMÜŞ 2024/33 Fasıllar Mah. 165/134 229,26 OSMAN ERDOĞAN 2024/35 Fasıllar Mah. 165/408 422,77 2,04 DURDU ÇİNAY HALİL BADEM ŞAHİN BADEM YÜKSEL BADEM EMİNE TÜYSÜZ HATİCE BADEM KEMAL BADEM MEHMET BADEM MERYEM ÇEKİLMEZ SÜLEYMAN BADEM SÜLEYMAN TÜYSÜZ YAŞAR BADEM 2024/37 Fasıllar Mah. 165/268 115,99 8,89 FAHRİ KÖKBOYU FEVZİ KÖKBOYU SAMİ KÖKBOYU AYŞE SERBES FADİME KÖKBOYU HATİCE KÖKBOYU MÜMÜN KÖKBOYU NESİBE KÖKBOYU 2024/39 Fasıllar Mah. 165/196 195,72 2,88 MEHMET YILMAZ 2024/41 Fasıllar Mah. 165/234 98,45 DÖNDÜ ÇELİK NEFİSE BÜLBÜL 2024/43 Fasıllar Mah. 165/236 87,94 AHMET TUTAN ÖMER TUTAN 2024/45 Fasıllar Mah. 116/34 365,98 NAFİZ SEFA 2024/47 Fasıllar Mah. 116/27 589,94 NESİBE NAVRUZ 2024/49 Fasıllar Mah. 116/29 808,56 3,61 EMİNE GÜRBÜZ 2024/51 Fasıllar Mah. 165/447 201,85 ŞERİFE KARACA 2024/53 Fasıllar Mah. 165/440 248,70 ABDURRAHMAN NERGİZ İDRİS NERGİZ RAŞİT NERGİZ SAMİ NERGİZ ŞERHİBAN TÜYSÜZ AYŞE GÜZEL DURNA GÜNDOĞDU NAZLI NERGİZ 2024/81 Fasıllar Mah. 165/225 109,80 NAMİ GÖNLÜGÜR 2024/83 Fasıllar Mah. 163/46 224,65 DÖNDÜ GÜZELBAY DURDU SERBES FARUK BARDAKCI MAKBULE GÜZELBAY SIRMA BARDAKCI 2024/85 Fasıllar Mah. 165/410 237,38 7,48 NAFİZ SEFA 2024/59 Hüseyinler Mah. 135/13 617,37 1,08 İHSANİYE FİDAN KEMAL SAYGIN ABDULLAH SAYGIN FATMA GÖZEL İSMET SAYGIN MEMNUNE SAYGIN ZARİFE SAYGIN 2024/79 Hüseyinler Mah. 135/107 530,03 MUSTAFA DOĞAN 2024/77 Hüseyinler Mah. 135/120 158,52 MUSTAFA DOĞAN 2024/75 Hüseyinler Mah. 135/121 414,99 2,25 HÜSEYİN DOĞAN 2024/73 Hüseyinler Mah. 135/139 442,11 ŞERİFE ZAVRAK İSMAİL ZAVRAK MEHMET ZAVRAK NURTEN ZAVRAK 2024/61 Hüseyinler Mah. 150/29 48,47 SÜLEYMAN ÖZTÜRK 2024/69 Hüseyinler Mah. 135/44 162,24 HATİCE COŞGUN 2024/57 Hüseyinler Mah. 135/15 229,94 NESİBE KAYA 2024/55 Hüseyinler Mah. 135/18 192,46 SADETTİN ÖZCAN 2024/63 Hüseyinler Mah. 135/73 321,24 HÜSEYİN DOĞAN 2024/65 Hüseyinler Mah. 135/74 14,16 DURDU ÇETİN 2024/67 Hüseyinler Mah. 135/46 260,50 NESİBE DOĞAN 2024/71 Hüseyinler Mah. 135/31 40,96 ALİ YILDIZ 2024/125 Yazyurdu Mah. 179/12 389,27 3,61 MUSTAFA ÇAKIR AHMET KOÇAK ALİ ÇAKIR HASAN CAN KADİR ÇAKIR MEHMET ÇAKIR ŞERİFE ARI 2024/115 Yazyurdu Mah. 152/213 70,33 SÜLEYMAN ÇAKIR 2024/113 Yazyurdu Mah. 179/4 51,71 ALİ ÖZEV 2024/111 Yazyurdu Mah. 179/8 279,99 1,29 RAMAZAN ÖZEV HALİL ÖZEV 2024/105 Yazyurdu Mah. 152/302 372,85 İSMAİL DAĞAŞAN 2024/135 Yazyurdu Mah. 181/77 399,09 3,61 Ayşe Dağaşan Fatmana Boru Hatice Arı İsmail Özcan Mustafa Özcan Ömer Özcan Sultan Özcan Yusuf Özcan 2024/133 Yazyurdu Mah. 181/87 616,90 4 Ayşe Şen Hanife Şen Mehmet Ali Dağaşan Mustafa Dağaşan Seyit Ahmet Dağaşan 2024/131 Yazyurdu Mah. 177/113 71,40 Emine Kaya Hatice Gürses Hüseyin Tezcan Seyit İbrahim Tezcan 2024/129 Yazyurdu Mah. 152/17 1.508,13 4,84 Ayşe Gürses Ramazan Güleç 2024/127 Yazyurdu Mah. 179/13 67,11 Fatma Evirgen Mehmet Önen Musa Aktaş Şerife İşler 2024/103 Yazyurdu Mah. 181/70 38,17 6,94 Mehmet Ali Sağlam 2024/207 Çiçekler Mah. 194/31 60,71 Pakize Kocel Emine Ünalmış Meryem Kara Fikriye Güler Mustafa Haluk Kocael 2024/209 Çiçekler Mah. 194/36 134,42 Gülay Belli 2024/211 Çiçekler Mah. 194/46 167,97 Keziban Eker Sevim Aslanel 2024/213 Çiçekler Mah. 194/47 364,96 Ganime Tekin Şerife Kara 2024/215 Çiçekler Mah. 193/80 390,23 Rıza Gülcan Halil Gülcan 2024/205 Çiçekler Mah. 197/4 662,55 Nuriye Özel Şenol Ünal Ali İhsan Ünal Bahriye Belli Havva Ünal Sabit Ünal 2024/195 Çiçekler Mah. 180/32 340,35 Ayşe Şenkılınç 2024/193 Çiçekler Mah. 180/1 1.166,29 10,89 Cavit Aslanel 2024/191 Çiçekler Mah. 180/19 110,47 Sinan Özgül 2024/189 Çiçekler Mah. 180/15 612,60 Hasan Diker 2024/187 Çiçekler Mah. 183/72 1.162,08 8,41 Behçet Saygı 2024/185 Çiçekler Mah. 197/7 652,15 Muzaffer Ünaldı 2024/183 Çiçekler Mah. 183/64 358,95 Osman Ceylan 2024/181 Çiçekler Mah. 181/52 222,22 Ali Ormancı 2024/179 Çiçekler Mah. 179/2 379,70 Adil Ünaldı 2024/177 Çiçekler Mah. 183/1 1.265,15 3,24 Osman Ceylan 2024/173 Çiçekler Mah. 193/156 222,30 Hatice Pala İraz Açıkgöz Ömer Açıkgöz Hamza Açıkgöz 2024/171 Çiçekler Mah. 193/145 325,87 Osman Eker 2024/169 Çiçekler Mah. 193/155 321,72 Zafer Diker

2024/165 Çiçekler Mah. 193/117 733,83 Emine Güler 2024/155 Çiçekler Mah. 193/193 531,68 9.43 Mehmet Özgül Şükran Özkartal Sinan Özgül 2024/143 Çiçekler Mah. 193/99 457,11 8,89 Ali Coşkun Fuat Özduman Halil Güçlü Hanife İnan Keziban Aslankol Makbule Yılmaz Murat Özduman Mustafa Güçlü Mutlu Coşkun Nuriye Özbay Rasim Coşkun Sadettin Özduman Saliha Aydın Süleyman Güçlü 2024/141 Çiçekler Mah. 193/95 303,14 Ahmet Ceylan Alim Ceylan Emine Ceylan Mücevher Ceylan 2024/139 Çiçekler Mah 193/135 411,59 8,89 Osman Ceylan 2024/137 Çiçekler Mah. 193/76 130,97 24,21 Adem Çınar Meryem Erdir Mukaddes Güler Şerife Özgül Mustafa Çınar 2021/167 Çiçekler Mah. 193/159 197,99 Hüseyin Gürbüz

Basın No: ILN01986087

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