İHTARAT

T.C.

ELMALI

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2023/282 Esas

CMK MADDE 247 UYARINCA

İLANEN TEBLİGAT

SANIK: VURAL GÖRGÜLÜ (Mahmut ve Rasime'den olma 01/08/1966 doğumlu, Afyonkarahisar, Merkez, Karaarslan Mah/Köy nüfusunda kayıtlı) TC:15427390382

Hakkınızda Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçunu işlediğiniz iddiası ile düzenlenen iddianame ile; Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi, 2023/282 Esas sayılı dosyada yapılan yargılamada, bilinen adreslerinize yapılan tebligat ve çıkarılan zorla getirme kararlarına cevap vermeyip, duruşmalara katılmadığınız tespit edilmiştir.

Savunma ve delillerinizin tespiti için; CMK madde 247/2 uyarınca hazırlanan iş bu bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde en yakın kolluk merkezine veya en yakın Adliyeye başvurup teslim olmanız gerekmektedir. Aksi halde;

-CMK 247/2-b maddesi uyarınca hakkınızda kaçak olduğunuz kararı,

-CMK madde 248/1 uyarınca Türkiye'de bulunan mallarınıza, hak ve alacaklarınıza el koyma kararı,

-CMK madde 248/5 uyarınca tutuklama kararı verilecektir.

Yakalandığınızda veya belirtilen yerlere teslim olmanız halinde; savunma ve delilleriniz tespiti ile CMK madde 248/4 uyarınca elkoymanın kaldırılmasına karar verilecektir. 15/02/2024

Basın No: ILN01987001

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