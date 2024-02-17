İ L A N
T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2021/181 Esas
Konu : Gaiplik 2. İlan
GÜNEŞ GÖKTAY ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İZZETTİN EFE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 30253692752ADI SOYADI : İZZETTİN EFE
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : TÜRKAN
DOĞUM TARİHİ : 02/10/1992
DOĞUM YERİ : İSKENDERUN
Basın No: ILN01985847
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