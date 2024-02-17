İ L A N

T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/181 Esas

Konu : Gaiplik 2. İlan

GÜNEŞ GÖKTAY ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İZZETTİN EFE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 30253692752ADI SOYADI : İZZETTİN EFE

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : TÜRKAN

DOĞUM TARİHİ : 02/10/1992

DOĞUM YERİ : İSKENDERUN

Basın No: ILN01985847

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