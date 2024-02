T.C.BODRUM 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/40

KARAR NO : 2023/11

Davacı IŞIL İDİ ile FATİH İDİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Çiloğlan mahallesi, Cilt No:18, Hane No:88, BSN:35'te nüfusa kayıtlıDiyap ve Emine'den olma Kırıkhan 20/01/1992 doğumlu, 35317529432 T.C. Kimlik NumaralıIŞIL İDİ ile aynı yer BSN:17 de nüfusa kayıtlı DurduAli ve Elif'den olma Kırıkhan 10/06/1979doğumlu, 49576053874 T.C. Kimlik Numaralı FATİH İDİ'nin MK.nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

3-Tarafların müşterek çocukları 18/11/2018 doğumlu Sinan İdi'nin velayetinin davacı anneye verilmesine, velayeti anneye verilen müşterek çocukla ile baba arasında her yıl babalar günü sabah saat 10:00'da teslim alınıp akşam saat 18:00 da teslim edilmek ile her ayın 1. ve 3. haftası cuma günü saat 18:00'de teslim alınıp, pazar günleri saat 18:00'de teslim edilmek, dini bayramların 2. günleri sabah saat 09:00 dan 3. gün akşam saat 18:00 e kadar ve her yıl sömestr tatilinin 1. günü saat 09:00'da teslim alınıp, 7. günü saat 18:00'de teslim edilmek veher yıl temmuz ayının birinde sabah saat 09:00 da alıp 31 temmuz saat 18:00 da teslim edilmek üzere baba ile görüşmelerinin ve yanında kalmaları sureti ile KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA

4-TMK 353 mad. ve TMK'nın velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. maddesi gereğince karar tebliğinden itibaren 7 gün içinde çocukların malları ve gelirlerini bildirmesi, bildirmediği taktirde çocukların malı yok sayılarak ileride mesuliyet doğabileceği hususunun velayet bırakılan eşe ihtarına,

5-Küçüklerin mal varlıklarına veya yapılan yatırımlarda önemli değişiklik olması halinde değişikliklerin velayet kendisine tevdii edilen tarafça ayrıca mahkememize bildirilmesine,

6- Davacının iştirak nafakası isteminin TMK 330. maddesi gereği kabulü ile; karar kesinleştikten sonra müşterek çocuk Sinan İdi içinaylık 800,00 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak velayeten davacıya verilmesine,hükmedilen nafaka miktarının her yıl TÜİK'in yayınladığı yıllık ÜFE oranında artırılmasına,

7-Davacının adli yardım talebi kabul edilip dosya adli yardımlı olduğundan; karar tarihi itibariyle alınması gereken 179,90 TL başvuru harcı ve 179,90 TL peşin harç olmak üzere toplam 359,80 TL harcındavalıdan alınarak hazineye irat kaydına, BU KONUDA HARÇ TAHSİL MÜZEKKERESİ YAZILMASINA,

8-Dosya adli yardımlı olduğundan yapılan yargılama nedeniyle suç üstü ödeneğinden karşılanantebliğatve talimatmasraflarıolmak üzere toplam 310,00 TLyargılama giderinindavalıdan alınarak hazineye irat kaydına, BU KONUDA HARÇ TAHSİL MÜZEKKERESİ YAZILMASINA,

9-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

10-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve takdir olunan 9.200,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, işbu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, istinaf merciinin ilgili İzmir İstinaf Mahkemesi olduğuna, İstinaf başvurusunu hakim havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Aile Mahkemesine ya da bu sıfatla görev yapan Asliye Hukuk Mahkemesine yapılabileceğine dair davacı vekilininyüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/02/2024

