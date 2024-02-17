T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/3716

Mahkememize davacı Maliye Hazine vekili tarafından hasımsız olarak açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan), Tespit davasında ve alınan bilirkişi raporu uyarınca; Miras bırakan, Hacı kızı Satıa' nın nüfus kütüklerinde kaydı bulunmadığı, muris Hacı kızı Satıa' nın gerek nüfusa kayıtlı olduğu, gerekse tapu kayıtlarındaki adreslerinden yapılan tüm araştırmalar sonu murisin alt ve üst soy mirasçılarına ulaşılamadığı,TMK' nun 594. maddesi gereğince; yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan muris Hacı kızı Satıa' nın mirasçısının bulunup bulunmadığı, muris mirasçıları bulunmaları halinde mirasçıların ilan tarihinden başlayarak bunu takip eden 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarına bildirmek üzere mahkemeye müracaat etmelerine,

İlanın yapıldığı tarihten tarihi takip eden 1 yıl içinde muris mirasçılarının bulunmamaları, muris mirasçılarının mahkemeye müracaatları bulunmaması halinde miras sebebiyle mirasçıların istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydıyla mirasın Devlet'e geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01967551

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