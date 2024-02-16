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T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/232 Esas

KAYYIM TAYİNİ İSTENİLEN : YILMAZ GÖK - 51724708666 TC kimlik nolu.

Mahkememizde açılan Kayyımlık (Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında;

Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/168 E.sayılı dosyasında davalı olarak bulunmanız ve bu dosyada tarafınıza tebligat yapılmadığından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında tarafınıza kayyım atanması talep edilmekle, Mahkemenizce yaptırılan kolluk araştırmasından adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/07/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01985288

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