T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/225 Esas

KARAR NO : 2023/1114

Basit Yaralama suçunun şikayetçisi olan müşteki, Hakkı ve Neziha kızı , 1993 Sivaslı doğumlu, TC uyruklu YELİZ UZUN 'a mahkememiz hükmü tebliğ edilemediğinden mahkememizin 2023/225 esas - 2023/1114 karar sayılı gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/225 - 2023/1114 E/K sayılı dosyasında; sanığın eylemine uyan "Basit Yaralama " suçundan 5237 sayılı yasanın 86/2 hükmü uyarınca yapılan yargılama sonucunda 2.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmiş olup, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ibraz edeceği dilekçe ile mahkememiz hükmüne karşı Uşak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.15.02.2024

Basın No: ILN01985824

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