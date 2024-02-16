T.C. İSTANBUL ANADOLU 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/933 Esas

KARAR NO : 2023/1715

İhsan ve Şükrüye oğlu, 03/09/1991 Ankara doğumlu sanık Hacı Hüseyin Yılmaz hakkında mahkememizin 20/11/2023 tarih, 2021/933 esas ve 2023/11715 karar sayılı kararı ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK'nın 191/1 maddesi uyarınca 2 yıl hapis ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53/1 maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılmasına, TCK'nın 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verildiği, söz konusu gerekçeli kararın sanığa tebliği için sanığın savunmada bildirdiği adresine gönderildiği ancak tebligatın bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırması neticesinde sanığın tebligata yarar herhangi bir adresinin tespit edilemediği gibi uyap kayıtlarında da başkaca bir adresi bulunamadığından mahkememiz gerekçeli kararı sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.02.2024

Basın No: ILN01985991

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