T.C. İstanbul Anadolu 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1548 Esas 14/02/2024 Konu : İlan Metni.İLAN METNİ

DAVALI : GÖNÜL DURSUN- 16742200530 -MİMAR SİNAN MAH. BURAK SOK. NO:14 D:1 Çekmeköy/İSTANBUL

Davacı , HATİCE IŞKIN ileDavalı , GÖNÜL DURSUN arasında Kiralananın Tahliyesi davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış tebligat yapılamamış ve tüm aramalara rağmen tarafınıza ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava, davacı ve ailesinin konut ihtiyacı sebebiyle tarafınızın Mimarsinan Mah. Burak Sok. No:14 Daire:1 Çekmeköy/ İstanbul adresindeki taşınmazdan tahliyesine, ilişkin kiralananın tahliyesi davasıdır.

Dava dilekçesi ve tensip zaptına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı, HMK'nın 116. Maddesinde belirlenen ilk itirazlarınızı, delilerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde HMK'nın 128. maddesi uyarınca davacının ileri sürdüğü tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 139. maddesi gereği, ön inceleme duruşması yapılacağından, sulh hazırlığı yapmanız ve duruşma katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve 10/07/2024 günü 09:30 saatinde ön inceleme duruşması yapılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur.

İşbu ilan dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/02/2024

Basın No: ILN01986089

#ilan.gov.tr