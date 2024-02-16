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T.C. İSTANBUL 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2021/239 Esas

DAVALI : KADİRCAN ATEŞ(TC.14393244460) Acıbadem Mahallesi, .Çeçen Sokak, No:46, D/4Üsküdar/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan davanın yapılan bilirkişi incelenmesinde, kullanmış olduğunuz 4024 **** **** 2916 ve 5522 **** **** 6861 numaralı kredi kartından dolayı 18.03.2021 dava tarihi itibariyle 262.933,09 TL davacı bankanın alacaklı olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

İşbu bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince ilanen tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. Duruşma Günü: 02/04/2024 günü saat: 10:05'a bırakılmıştır. 02/02/2024

Basın No: ILN01985341

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