BODRUM 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/204

KARAR NO : 2023/246

Davacı DOĞAN BİLECEN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın kabulü ile; Vanİli, Saray / Vanİlçesi, BEYARSLANMahallesi, Cilt:58 , Hane:16 , BSN:43 'de nüfusa kayıtlı, ALİ ve SEVİoğlu, ÖZALP 23/08/1988doğumlu, 30197432278TC kimlik nolu, DOĞAN BİLECENileaynı yer nüfusu BSN:87 'de kayıtlı, CAFERve FEDİDEkızı, SARAY 01/10/1993doğumlu, 72403025430TC kimlik nolu, BEHİCE BİLECEN 'in4721 sayılı yasanın 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları 03/01/2015 Doğumlu ALİZEYD ile 28/07/2017 Doğumlu MUHAMMED ALİ'nin velayetinin davacı babasına verilmesine,

3-Tarafların ve müşterek çocuklarının menfaatleri ve seyahat ve infaz kolaylığı veya güçlüğü gibi hususlar nazara alınarak her ayın 1. ve 3. hafta Cumartesi günleri saat 10:00 ile aynı günü saat 16:00 saatleri arasında, dinibayramların 2. günleri saat 10:00 ile aynı günü saat 16:00 saatleri arasındaaralıksız olmak üzere tarafların adı geçen müşterek çocukları ile velayet kendisine verilmeyen taraf arasında ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE. Bu süreler içinde tarafların adı geçen müşterek çocuklarının velayet kendisine verilen taraftan alınarak velayet kendisine verilmeyen tarafa TESLİMİNE,TMK'nın 182. Maddesi gereğince; kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydı ile velayetin değiştirilebileceğinin ihtarına, (ihtar edildi)

4-Velayet ve şahsi ilişkiye dair kararın tedbiren karar kesinleşmeden uygulanmaya başlanmasına,

5-Tarafların beyanları da nazara alınarak müşterek çocukların herhangi bir mal varlığı bulunmaması nedeniyle bu hususta defter tutulmasına yer olmadığına, çocukların herhangi bir mal varlığı kazanması halinde iktisap tarihinden itibaren bir ay içerisinde durumun mahkememize bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde çocukların mallarına yönetim kayyımı atanabileceği gibi, velayetin değiştirilmesi cihetine de gidilebileceğinin velayeti tevdii edilen eşe ihtarına (ihtarat yapıldı),

6-Davacı erkeğin TMK174 maddesi kapsamındaki maddi ve manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile, 5.000 TL maddi tazminat ile 5.000 TL manevi tazminatın davalı kadından alınarak davacı erkeğe verilmesine,

7-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 269,85 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 189,15 TL'nin kadından alınarak hazineye irat kaydına, bu hususta harç tahsil müzekkeresi yazılmasına,

8-Davacı erkek tarafından yapılan yargılama sebebiyle 80,70 TL peşin harç, 80,70 TL başvuru harcı ve 2.135,50 TL tebligat ve müzekkere gideri olmak üzere toplam 2.216,20 TL yargılama giderinin kadından alınarak erkeğe verilmesine,

9-Davacı erkek kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve takdir olunan 17.900,00 TL maktu vekalet ücretinin kadından alınarak erkeğe verilmesine,

10-HMK 333. maddesi gereği artan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran taraflara iadesine,

Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzlerine karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftaiçerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/02/2024

Basın No: ILN01985527

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