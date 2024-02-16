T.C. BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/415 Esas

KARAR NO : 2023/479

Bina içerinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2023 tarihli ilamı ile sanık hakkında beraat kararı verildiği, Alaeddın ve Fatemeh kızı, 1989 İran doğumlu, İran uyruklu müşteki FARZANEH VISHLAGHI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininYURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.13.02.2024

Basın No: ILN01985060

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