T.C.

ANTALYA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/887 Esas

İLAN

Davacı Ali BAYGOROZ, Hasan ASLAN, İbrahim BAYGOROZ, Mustafa ASLAN, Soner BAYGOROZ ile Davalılar Konyaaltı Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine 29/12/2022 tarihinde açılan tapu iptal ve tescil davası nedeniyle; Antalya ili Konyaaltı ilçesi Aydınlık Mah. toplam 2.908,22m2 yüzölçümlü taşınmazın krokide A1 olarak gösterilen yerin Mustafa Aslan, A2 olarak gösterilen yerin Hasan Aslan, A3 olarak gösterilen yerin İbrahim Baygoroz, A4 olarak gösterilen yerin Ali Baygoroz, A5 olarak gösterilen yerin Soner Baygoroz adına tescili davası açmıştır.Dava konusu yerde hak sahibi olduğu iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinde itibaren 3 ay içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN01985765

#ilan.gov.tr