T.C.

ANKARA 2. İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2023/11042

KARAR NO : 2023/12295

Hakimliğimizin yukarıda esas-karar numarası yazılı 20/07/2023 tarihli ilamı ile; Suat ve Semiha'dan olma 09.03.1964 Ankara doğumlu, Ankara, Akyurt, Teberik mah/köy nüfusunda kayıtlı, Hükümlü İZZET MURAT ÜLKEN'in yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşılmakla, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasının geri alınmasına ilişkin TALEBİN KABULÜNE, Yükümlülüğü ihlalin 19/06/2023 tarihinde gerçekleştiği belirlendiğinden, hükümlünün bu tarihten sonraki koşullu salıverme tarihine kadar olan bakiye cezasının infazı için 5275 Sayılı Kanun'un 105/A maddesinin A-7 bendi ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ile değişik 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A-7 maddesi gereğince AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbiri İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A-8. maddesi uyarınca hakkında açık ceza infaz kurumuna iade kararının tebliğinden itibaren iki gün içerisinde en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olmaması halinde 5237 sayılı T.C.K'nın 292. ve 293. maddeleri gereğince "Hükümlünün kaçması" suçundan işlem yapılacağı hususunun hükümlüye İHTARINA, (Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 07/04/2017 tarih ve 2015/8507 Esas 2016/2165 Karar sayılı ilamına göre bu kararın tebellüğ edildiği tarihten sonraki 2 gün içerisinde teslim olunması, karara itiraz edilmesi durumunda dahi bu sürenin itiraz nedeni ile uzamayacağının dikkate alınması) karar verilmiş, adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememiş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması, tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükümlüye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 4675 sayılı Kanun'un 6/5 ve son maddeleri gereğince hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile beyanda bulunmak suretiyle Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01985510

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