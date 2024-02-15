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ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/165 Esas

KARAR NO : 2022/38

DAVALI : HATİCE BAL

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; yapılan araştırmalar neticesinde adres tespit edilemediğinden Mahkememizce verilen 24/01/2022 tarihli gerekçeli karar ile davanın kabulüne karar verilerek kamulaştırmaya konu Bartın ili Ulus ilçesi Derecik Köyü Pirinçlik Mevkii 102 ada 85 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin toplam 139.677,45 TL olarak tespit ve kabulüne, taşınmazın tapu kaydındaki haciz/ipotek vb. Şerhlerinin bedele yansıtılmasına,taşınmazın tamamının davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tesciline, tespit ve bloke edilen 139.677,45 TL kamulaştırma bedelinden davalı Hatice Bal'a 872,72 TL ödenmesine, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yoluna başvurma hakkı açık olmak üzere karar verildiği, davacı vekili tarafından 18/04/2022 hakim havale tarihli dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurulduğuna dair tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01984439

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