İLAN

T.C. YOZGAT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 Esaslar

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Dava konusu Kamulaştırılan taşınmazlar;

2024/14 Esas -Yozgat İli, Merkez İlçesi, Gökçekışla Köyü, Noman Mevkii 104 Ada, 47 no'lu parsele kayıtlı 65,48 m2 taşınmazın tamamı - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Gökçekışla Köyü Köyiçi Mevkii 115 Ada, 26 no'lu parsele kayıtlı 58,31 m2 taşınmazın tamamı - Davalı Ali Feyyaz GÖKSOY

2024/15 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Gökçekışla Köyü Köyiçi Mevkii 104 Ada, 57 no'lu parsele kayıtlı 102,96 m2 taşınmazın tamamı - Davalılar İbrahim KARATEKİN - Gülay ERMUMCU - Tülay KARATEKİN

2024/16 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Gökçekışla Köyü Pıtıraklı Mevkii 113 Ada, 35 no'lu parsele kayıtlı 14,97 m2 taşınmazın tamamı - Davalı İsmail DİŞLİ

2024/17 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Gökçekışla Köyü Köyönü Mevkii 114 Ada, 37 no'lu parsele kayıtlı 2,92 m2 taşınmazın tamamı - Davalı İsmail SAĞLAMÖZ

2024/18 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Gökçekışla Köyü Köyönü Mevkii 114 Ada, 51 no'lu parsele kayıtlı 122,57 m2 taşınmazın tamamı - Davalı Murathan KÖKSAL

2024/19 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Gökçekışla Köyü Köyiçi Mevkii 115 Ada, 16 no'lu parsele kayıtlı 43,49 m2 taşınmazın tamamı - Davalı Enver KOÇAKER

2- Kamulaştırmayı yapan idare: DSİ Genel Müdürlüğü

3-Kamulaştırmanın ve Belgelerin Özeti: Yukarıda belirtilen taşınmazların DSİ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığı, taşınmaz maliklerinin pazarlık görüşmeleri için yapılan çağrıya rağmen uzlaşmaya yanaşmadıklarından bahisle mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın DSİ Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/14 Esas -2024/15 Esas - 2024/16 Esas - 2024/17 Esas - 2024/18 Esas ve 2024/19 Esas sayısında dava açılmış ve duruşması 21/02/2024 tarihine bırakılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.08/02/2024

Basın No: ILN01983900

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