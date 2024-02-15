T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1788 Esas

İLAN

Davacı , MUAZEZ BUCAK ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava Konusu: Dava konusu taşınmaz;Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Azıklı Mahallesi sınırlarında kalan ekli M41 C05B pafta da belirtildiği üzere komşu parselleri 129 Ada 1 parsel , 121 ada 16 parsel , 121 ada 12 parsel ve tapulama harici alanla çevrili34.000m² alanla ilgili olarak mahkememizde tapusuz taşınmazın tescili davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahallinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K.nun 713/4 maddesi uyarınca ilan olunur. 25/01/2024

Basın No: ILN01984570

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