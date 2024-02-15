Örnek No:55* T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/604 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/604 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : ADANA İli, SEYHAN İlçesi, KURTULUŞ M. 1853 Ada 545 Parsel no. A Blok / 5.Kat/-/ 10 B.B.No.luMesken niteliğindeki taşınmaz satılacaktır.

Arsa Pay/Payda: 14/ 1236, Pay/Payda: 1/1, Ana Taş.Yüzölçüm: 2.472,00

Ana Taşınmaz Özellikleri: Ana gayrimenkul, tapu kaydında arsa olarak belirtilmiş olsa da, keşif heyeti ile yapılan tespitte; 2.472,00 m2 lik arsa üzerinde, iki blok şeklinde, zemin üstü her katta iki daire olmak üzere on dört katlı apartman olarakinşaedilmiştir.Taşınmazın 35 yıllık olduğu anlaşılmıştır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri: Değerlemeye konu olan mesken; A blokta 5. kat 10 no.lu bağımsızbölüm olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın yerinde yapılan incelemede net 190,00 m2olduğu, üç oda, salon, mutfak ve banyo ve Wc hacimlerinden oluştuğu, taşınmazın zeminininparke döşeme, iç duvarları sıva üstü plastik boya ile kaplı olduğu,mutfak dolabı ve tezgahının takılı olduğu, banyo, Wc ve mutfak zeminin seramik kaplı, iç kapıları ahşap kaplama, pencerelerinin Pvc, dış kapının çelik olduğu, ısınma sisteminin doğalgaz ile sağlandığı görülmüştür. Bir adet balkonunun olduğu, cephesinin doğu-güney-batı olduğu görülmüştür.

Taşınmazın Tapu kaydında ''Diğer Ek 10'' muhdesat bilgilerinin bulunduğu, ancak keşif heyetimizin tespitinde; taşınmazdaherhangi bir eklentinin olmadığı görülmüştür.

Olumlu Unsurlar:

- Adana ili, Seyhan İlçesi sınırları içerisinde bulunması,- Binanın ve meskenin bakımlı olması,- Etrafında aynı nitelikte yapıların olması,- Asansörünün olması,- Toplu taşıma araçlarına yakın olması,- Şehir merkezinde olması,- Devlet hastanelerine çok yakın olması,- Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile Kurum ve Kuruluşların her türlü hizmetlerin mevcut olması,

Olumsuz Unsurlar:

- Kat irtifakı olması,

Yukarıda Arz Edilen unsurlar, taşınmazın kıymetine olumlu ve olumsuz etki eden vasıf ve unsurlardır.

Adresi : YENİBARAJ MAH. 68025 SOK. SELAHATTİN SULULAR APT. NO:3 K:5 D:10 SEYHAN - ADANA

İmar Durumu : Seyhan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 240527 sayılı yazısı ile "1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Maks TAKS: 0.40, E: 2.40 Yoğunluklu konut alanı ve kısmen imar yolu" olarak planlıdır." bildirilmiştir. Taşınmaz Yapı Ruhsat Tarihi: 20/03/1990

Kıymeti : 3.721.003,70 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR, EKLENTİ BİLGİLERİ: Diğer, EK-10(Mevcut durum ibraz olunan bilirkişi raporu ile "taşınmazdaherhangi bir eklentinin

olmadığı " tespit olunmuştur.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 14:12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 14:12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 14:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01984165

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