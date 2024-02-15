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SÖKE AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/667 Esas

KARAR NO : 2023/828

DAVALI : ECE ERKILIÇ-Ataköy 1 mh. Ebu Ziya Cad Halit Ziya Uşaklıgil sk no 8 D.9 Bakırköy/İstanbul Davacı Nurettin Erkılıç vekili Av. Hasan Kocabey tarafından davalı Ece Erkılıç aleyhine açılan boşanma davasının yargılaması sonunda:Söke Aile Mahkemesinin 21/12/2023 tarih 2021/667 esas 2023/828 karar sayılı ilamı ile;

1- Davanın KABULÜ İLE,

Adana iliSeyhan İlçesi İlçesi, Bey Mah. Cilt:6, Hane:54, BSN:4'de nüfusa kayıtlı, Abdulbari ve Zeliha'dan olma, 11/08/1945 Adıyaman doğumlu, 14692264688 TC Kimlik nolu, davacı NURETTİN ERKILIÇile aynı yer BSN:40'de nüfusa kayıtlı, Marın ve Vergınıa'dan olma 10/07/1968 Cerchezu doğumlu, 20233090548 T.C. Kimlik nolu, davalı ECE ERKILIÇ (Evlenmeden önceki soyadı :CRISTEA)'nın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Kararın kesinleşmesine müteakip ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Alınması gerekli 269,85-TL karar harcının peşin yatan 59,30-TL harçtan düşümü ile bakiye kalan 210,55-TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

4-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince 17.900,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

5- Davacı tarafça harç dahil yapılan 16.081,88 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

6-Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın kararın kesinleşmesinden sonra yatıran tarafa iadesine,

Dair Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilnin ve davacının yüzlerine karşı, davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Davalı ECE ERKILIÇ'a ilanen tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/02/2024

Basın No: ILN01985458

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