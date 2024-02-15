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T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/30 Esas

DAVALI : ENES ELHIMSİ - Selimiye Mah. 10536 Sok. No:31 Merkez/ OSMANİYE

Davacı SUAD ELHUMSİ - 99355604360 (Ali Bekirli Mah. 43 Sok No:6 Merkez/Osmaniye) ile davalıENES ELHIMSİ - 99124613678 (Selimiye Mahallesi 10536 Sokak No:31 Merkez/Osmaniye) arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması devam etmekte olup;

Mahkememizin 2022/30 esasına kayıtlı bulunan dosyada; " davacı Suad Elhumsi ile davalı Enes Elhımsi arasındaki mahkememizin 2022/30 Esas sayılı çekişmeli boşanma davasının kayıtlı bulunan dosyada; "davacı ile aranızda hakkınızda Boşanma (Çekişmeli) davasının açıldığı, Dava dilekçesi ve tensip zabtının tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 127. maddesi gereğince cevap dilekçesi vermeniz gerektiği, cevap vermediğiniz taktirdeHMK'nın 128. Maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, iş bu davada tanık dinletemeyeceğiniz, delil gösteremeyeceğiniz hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 14/02/2024

Basın No: ILN01985128

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