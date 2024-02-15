T.C. KONYA KADASTRO MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 1985/21 Esas-KARAR NO : 2023/23 İLAN

Davacılar ANAKADIN KIR, BAYRAM KIRAT, FATMA TÜRK, FERDANE KIR, FERİDUN KIR, FİKRET KIR, HEDİYE ŞİMŞEK, HİLMİ KIR, HURİYE YAŞLI, İLYAS KIRAT, İRFAN KIRAT, İSMAİL KIRAT, İZZET KIRAT, MAVİ ŞEKER KIR, MEVLÜT KIRAT, MUSTAFA KIR, SITTIKA KIR, SÜHEYLA YILMAZ aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 24/03/2023 tarihli kararı ile DAVANIN KABULÜNE karar verilmiş olup, mahkememiz kararına karşı davalılar Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karatay Belediye Başkanlığı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01984043

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