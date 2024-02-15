İ L A N

T.C.İSTANBUL ANADOLU 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/399 Esas

Mahkememiz dosyasında mirasçılar Selahattin Sarı ve Kiraz Sarı isimli şahıslara miras bırakan İsmail Sarı'ya ait vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda mahkememize 1AY içerisinde beyanda bulunmadığınıztakdirde13/12/1982 tarihli vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacağınız, duruşma günü 09/07/2024 gün saat 11:10'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususları ilanen tebliğ olunur.14/02/2024

Basın No: ILN01985207

#ilan.gov.tr