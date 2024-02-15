T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/13 Esas 12/02/2024 Konu : ikinci gaiplik ilanı

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRDLÜĞÜ ile MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili; İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler Mah., 10 ada, 16 parsel sayılı 88,00 m² yüz ölçümlü Bayburdi Mustafa Ağa Vakfından icareli "Ahşap Ev" vasıflı taşınmaza ilişkin olarak, yapılan araştırmalar neticesinde, işbu taşınmazın uzun zamandan beri sahipsiz kaldığı, mutasarrıfları tarafından şimdiye kadar intikal talebinde bulunulmadığı, adı geçen şahısların tanınmadığı tespit edildiğinden, toplam 792/2560 hisseli taşınmazın Nuh İbrahim, Tevfik'den olma Emine Şükriye, Ayşe, Tevfik'den olma Hüsnüye, Mustafa Ömer'den olma Ayşe Dinçay, Hayriye, Mehmet'den olma Hayriye, Mehmet, Mustafa Ömer'den olma Ayşe, İsmail, Mustafa'dan olma Ali, Mustafa Cengö, Mustafa'dan olma Hüseyin, İsmail'den olma Ömer, Hayri'den olma Sıdıka, Sururiye, Mehmet'den olma Hamdi, Yusuf'dan olma Mehmet, Giryako'dan olma Despina, Hıristo'dan olma Teopis, Kiryakiçe, Mustafa'dan olma Naciye, Memiş'den olma Fatma, Hasan'dan olma Süleyman, Abdi'den olma İzzet, Halit Rifat, Seher, Mustafa'dan olma Osman, Ahmet'den olma Mahmut, Osman'dan olma Emine, Ayşe, Nigar, Emin'den olma Fatma, Hikmet, Sadik, İkbal, Osman, Hüseyin, Şevki, Hürmüz, Hacı Recep, Hasan, Ali, Hatice, Sait, İbrahim'den olma Reşat, Hasan'dan olma Şerife, Ali'den olma Hüseyin, Süleyman'dan olma Süleyman, Ali'den olma Hamdi, Hamit'den olma Firdevs, Mürüvvet, Raif'den olma Mehmet, Hasan'dan olma Mehmet, Ali'den olma Şerife, Şaban'dan olma İsmail, İbrahim'den olma Mustafa, Raşit, Ayşe Demiray ve Tahir Gülsüm adına kayıtlı iken, İstanbul 19. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/11/2022 tarihli 2022/84 E. 2022/283 K. sayılı ilamı ile işbu mutasarrıflardan Ayşe Demiray ve Tahir Gülsüm hariç olmak üzere 792/2560 hisseli taşınmaza kayyım tayin edildiğini, işbu taşınmazda Ayşe Demiray'ın mirasçıları tespit edildiğinden ve Tahir Gülsüm'ün ise mirasçıları bulunmadığından dolayı son mirasçısının Maliye Hazinesi olduğu, ancak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 6/A md. Uyarına taşınmazın tamamının 13/12/2022 tarih ve 40203 sayılı yev. no ile Maliye Hazinesi adına tescil edildiği anlaşıldığı, işbu 792/2560 hisseli taşınmazda ilgililer hakkında gaiplik kararı verilerek Ayşe Demiray'ın 12/2560 hissesinin dışında kalan kısım çıkartılarak 780/2560 hissesinin 5737 sayılı vakıflar kanununun 17. Md. Uyarınca Maliye Hazinesi adına olan kaydın iptali ile Bayburdi Mustafa Ağa Vakfı adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla işbu taşınmazda mutasarrıflar hakkında bilgi ve malumatı olanların gazetenin yayın tarihinden itibaren gerekli bilgi ve malumatlarının İstanbul 35. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/13 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince 2. KEZ ilan olunur.12/02/2024

Basın No: ILN01985271

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