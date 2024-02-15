İ L A N

T.C. DÜZCE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/456

DAVALI : ÖZHAN YAVUZ 674****8694 T.C. Kimlik nolu, Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Yeşilyayla Köyü, Cilt No:32, Aile Sıra No:69, Sıra No:28'de nüfusa kayıtlı, Nezehi ve Nesrin oğlu, 22/07/1975 doğumlu.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından davalı ile birlikte diğer davalılar aleyhine Mahkememize açılan tapu iptal tescil istemli orman davası nedeniyle;

Davalının mernis adresinin bulunmadığı, yapılan adres araştırmalarından olumlu sonuç alınamadığı, tespit edilen tüm adreslere gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edildiği, anlaşılmakla, son çare olarak davalı Özhan Yavuz'a dava dilekçesi, tensip zaptı ve ara kararın ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla,

"Bu tebligatın ulaşmasından itibaren HMK'nın 129. md. gösterilen şekilde hazırlanmış cevap dilekçesini ve her bir davacı için ayrı tebliğ giderini HMK 127 md. uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde sunabileceğiniz, süresinde cevap dilekçesi sunulmaması halinde HMK 128 md. uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız,

HMK 139/1 md uyarınca 23/02/2024 günü saat 12:30'da ön inceleme duruşması yapılacaktır. Bu amaçla, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece bir tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgeler için açıklama yapmak üzere 2 hafta kesin süre verildiği, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde HMK'nın 140/5. md uyarınca o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" hususları, dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar ve duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere davalı Özhan Yavuz'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01985395

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