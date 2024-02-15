T.C. BATMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/57 Esas Tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalılar Ahmet Turan (TC330...418) Nesime Yaşa (TC414..582), Münire Nur Abda (TC101...536) hakkında mahkememizde kamulaştırma davası açılmış olup, davalıların bizzat veya vekil aracılığıyla duruşmanın atılı bulunduğu 30/04/2024 günü saat 09,10 'te Batman 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde duruşma salonunda hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN01985239

#ilan.gov.tr