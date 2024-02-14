T.C. SAKARYA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya No : 2023/461 Esas Karar No: 2023/517 Karar

GAZETE İLANI

Mahkememizin07/09/2023 tarih, 2023/461 esas, 2023/517 karar sayılı kararıyla Basit Yaralama suçundan 5237 sayılıTCK'nın 86/2,86/3-a-e, 5271 sayılı CMK'nın 251/3, 62/1, 53/1, 58/6,58/7 maddeleri hükmü uyarınca neticeten5 ay 18 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Hakaret ve tehdit suçundan 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine dair karar verilen RemziveFadime oğlu, 01/10/1980 Karasu doğumlu, 18791909846 T.C Kimlik numaralıMURAT KAR'ın bildirdiği adreslerinden bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı anlaşılmakla;

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleşene kadar şimdilik suç üstü ödeneğinden ödenmesine, ilan ücreti ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur.

Basın No: ILN01983804

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