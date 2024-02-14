T.C. KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/972 Esas Tereke

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi Yüreğil Mah., cilt no:96, hane no:22'de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Hacer'den olma, 15/07/1959 doğumlu iken 15/01/2022 tarihinde vefat eden müteveffa AHMET AYBAZ'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.08/02/2024

Basın No: ILN01983751

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