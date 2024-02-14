İ L A N
T.C. KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2005/439 Esas
KARAR NO : 2021/78
İLGİLİ KİŞİLER : 1-HAKİME DAĞDELEN, T.C. NO: 10816856814,2-BİRSEN KARA, T.C. NO:13960751844
Yapılan tüm tebligatlara rağmen ilgili kişiler Hakime Dağdelen ve Birsen Kara'ya ulaşılamadığı ve tebligatın yapılamadığı anlaşılmakla; Mahkememizin 27/09/2021 tarih, 2005/439 Esas, 2021/78 Karar sayılı ilamı karar çıktığı ve bu karara karşı İstinaf Eden Vekili Av. Ercan Yıldırım ve İstinaf Eden Davacılar Vekili Av. Yılmaz KARAARSLAN tarafından istinaf edildiği anlaşılmakla; ilgililere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01983731
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