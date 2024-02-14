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T.C.

BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/869 Esas

DAVALI : SHAIMAA MUHAMED AHMED

Davacı Ekrem Atalay tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Davalı SHAIMAA MUHAMED AHMED'e dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle,

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma dava dilekçesinde özetle; yabancı mahkemeden verilen boşanma kararının tanınmasına karar verilmesi talep edilmiş olup,

Duruşma Günü: 20/03/2024 günü saat: 09:18'da HMK 147/2 fıkrası uyarınca belirlenen gün ve saatte duruşmaya geliniz, geçerli bir özür olmadan hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01983642

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