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T.C. TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/775 Esas 04/07/2023
Konu : gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen CEMALETTİN ALPAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
04/07/2023
GAİP
TC KİMLİK NO: 45046313578
ADİ SOYADI: CEMALETTİN ALPAY
BABA ADI: OSMAN
ANA ADI: NAZİLE
DOĞUM TARİHİ: 05/07/1971
DOĞUM YERİ: TOKAT
İKAMETGAH ADRESİ: Camiikebir Malı. Sulusokak Cad. No: 108 Tokat Merkez/TOKAT
Basın No: ILN01955489
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