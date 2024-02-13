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TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 00:02 Güncelleme 14 Şubat 2024, 00:05
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 14 Şubat 2024, 00:05

İLAN

T.C. TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/775 Esas 04/07/2023

Konu : gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen CEMALETTİN ALPAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

04/07/2023

GAİP

TC KİMLİK NO: 45046313578

ADİ SOYADI: CEMALETTİN ALPAY

BABA ADI: OSMAN

ANA ADI: NAZİLE

DOĞUM TARİHİ: 05/07/1971

DOĞUM YERİ: TOKAT

İKAMETGAH ADRESİ: Camiikebir Malı. Sulusokak Cad. No: 108 Tokat Merkez/TOKAT

Basın No: ILN01955489

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