T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/58 Esas

İ L A N

Davacılar Hatice Öksüz, Mehmet Ali Küçük tarafından davalılar Manavgat Maliye Hazinesi, Manavgat Belediye Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Antalya ili, Manavgat ilçesi, Demirciler mahallesi İn mevkiinde bulunan krokide A harfi ile gösterilen taşınmazın tamamının 132 ada 71 parsel numaralı taşınmaz içinde kaldığı, krokide A harfi ile gösterilen taşınmaz ile (B1 ve B2) harfi ile gösterilen taşınmazları bir bütün olarak bakıldığında taşınmazların batısında 145 ada 13 numaralı parsel, taşınmazın kuzeyinde bulunan 145 ada 12 numaralı parsel, krokide A harfi ile gösterilen taşınmazın yaklaşık 140 metre güneybatısında bulunan ve krokide (B1 ve B2) harfi ile gösterilen taşınmazlara bir bütün olarak bakıldığında taşınmazların yaklaşık 20 metre batısında 145 ada 21 numaralı parsel,taşınmazın yaklaşık 175 metre güneydoğusunda bulunan ve krokide (B1 ve B2) harfi ile gösterilen taşınmazların yaklaşık 45 metre güneydoğusunda bulunan 145 ada 25 numaralı parsel, 20 metre güney doğusunda bulunan 145 ada 24 numaralı parsel, krokide A harfi ile gösterilen taşınmazın yaklaşık 180 metre güneyinde bulunan ve krokide (B1 ve B2) harfi ile gösterilen taşınmazların yaklaşık 22 metre güneyinde 145 ada 23 numaralı taşınmazların bulunduğu krokide A harfi ile gösterilen alanın 6.363,28 M2, taşınmazın B1 harfi ile gösterilen alanın 2.553,03M2, taşınmazın B2 harfi ile gösterilen alanın 2.263,20M2'lik olmak üzere toplam 11.179,51M2'lik taşınmazlara ilişkin mülkiyetin davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden;

Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise duruşmanın atılı bulunduğu 06/06/2024 günü saat 10:00'a kadar mahkememizde hazır bulunmaları veya yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN01983240

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