T.C.İZMİR 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı :2023/442-Ceza Dava Dosyası 07.02.2024

İ L A N

Mahkememizin 19/10/2023 tarih ve 2023/442 esas 2023/824 karar sayılı ilamı ile sanık SÜLEYMAN ABUSİYAM( Faiz ve Sehaboğlu 1996 Filistin doğumlu)hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan karar verildiği ;

Sanık SÜLEYMAN ABUSİYAM hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 5237 sayılı TCK nun 191/4-a yollamasıyla TCK 191/1 maddesi ve CMK' nun 231/6 maddesi uyarıncaHÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın 26/08/2023 tarihli beyanında geçen adrese tebliğ edilemediği, İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılan yazışmada sanık hakkında herhangi bir kayda ulaşılamadığı, mevcut adresinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 28. ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde H.A.G.B kararı yönünden İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık başvurabileceği ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı hususları ilanen tebliğ olunur. 07/02/2024

Basın No: ILN01983663

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