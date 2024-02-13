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T.C. ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/249 Esas

DAVALI : SEVİNÇ YILMAZ Cevatpaşa Mah. Mehmet Akif Cad. No: 45 İç Kapı No: 1Bayrampaşa/ İSTANBUL

Davacı Burhan Yılmaz ile Davalı Sevinç Yılmaz arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce verilen ara karar uyarınca davalı olarak tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Mahkememiz yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, tarafınızadavacı tanığı Turan Yılmaz'ın dinlenilmesinden vazgeçilmesine muvafakatinizin olup olmadığına ilişkin beyanda bulunmak üzere 2 haftalık kesin süre verildiği, belirtilen sürede beyanda bulunmadığınız takdirde muvafakat etmiş sayılacağınız,

Celse öncesi, dosyada eksiklik olmadığı değerlendirilir ise bir sonraki celsenin karar celsesi olacağı, sözlü yargılama ve hüküm duruşmasının 11/03/2024 günü saat 09:40'da yapılacağı, taraflar hazır olmadıkları takdirde yokluklarında karar verileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 15/01/2024

Basın No: ILN01983292

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