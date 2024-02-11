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T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/429 Esas08/01/2024 Konu : Gaiplik İlanı (İkinci ilan)Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi ve Malvarlığının Hazineye İntikali davası nedeniyle;

Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Saraycık köyü, 1292 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden İsmail BECEREN'e Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/620 Esas 2010/615 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edilmiş olup, Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/1169 Esas 2010/1081 Karar sayılı ilamı ile Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Saraycık Köyü, 1292 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığının giderilmesine karar verilerek Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2011/21 Esas sayılı dosyasında taşınmazın satışı sonucunda İsmail BECEREN hissesine düşen bedel için Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesinin AK004305 hesap numarasında vadeli hesap açılmış olup, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/429 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise İsmail BECEREN'in gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu ikinci kez ilan olunur.

Basın No: ILN01982018

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