T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/756 Esas

KARAR NO : 2023/893

Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/12/2023 tarihli ilamı ile 191/1.f.2.c maddesi gereğince 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Satılmış ve Müzeyyen oğlu, 15/11/1989 doğumlu, Sinop, Durağan, Yanalak mah/köy nüfusuna kayıtlı İSA KILIÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.05/02/2024

Basın No: ILN01981556

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